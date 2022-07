¿Cuál es el origen de la enorme crisis en Sri Lanka?

El portavoz del Parlamento de Sri Lanka, Mahinda Yapa Abeywardena, anunció este sábado la dimisión del presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, después de que miles de manifestantes irrumpieran en su residencia oficial durante una jornada de multitudinarias protestas en Colombo contra el gobierno por su gestión de la crisis económica.

"Porque quiere entregar el liderazgo del país pacíficamente, me pidió que informara a la nación de que su dimisión será entregada el miércoles (13 de julio)", dijo Abeywardena en un mensaje televisado. Rajapaksa había huido minutos antes y está “en un lugar seguro”.

Además, manifestantes irrumpieron en la residencia privada del primer ministro de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, y la incendiaron, horas después de que él dijo que renunciaría una vez formado el nuevo gobierno.

También lee: Sri Lanka: los videos que muestran qué hicieron los manifestantes tras tomar la casa del presidente

Wickremesinghe accedió a dimitir después de que los líderes de los partidos en el Parlamento le exigieran a él y al asediado presidente que abandonaran sus cargos.

Ambos anuncios llegan al término de una jornada de manifestaciones masivas en Colombo. Las fuerzas de seguridad utilizaron por su parte gases lacrimógenos y cargaron contra manifestantes y periodistas, dejando decenas de heridos.

Restringió la venta de combustible

Unas protestas de Sri Lanka comenzaron a principios de marzo en medio de una crisis económica como el país no ha conocido en su historia, marcada por subidas inasumibles en los precios del combustible, falta de acceso a los bienes de primera necesidad, cortes en el suministro eléctrico, niveles récord de inflación -- que podría llegar a una subida de 70% interanual en los próximos meses -- y una deuda externa acumulada de casi 50 mil millones de euros.

La población ha acabado culpando al clan Rajapaksa de tomar decisiones que han llevado a una grave escasez de todo, desde combustible hasta medicamentos, una inflación cercana a 55% -- con previsión de 70% en los próximos meses --, apagones diarios de hasta 13 horas, un impago histórico de la deuda y la imposibilidad de acceder a gasolina o diésel.

Entonces, en un intento por contener las protestas, se presionó al exprimer ministro, Mahinda Rajapaksa, para que renunciara al cargo junto al resto de su gobierno. En su lugar emergió Wickremesinghe, otro viejo conocido de la política de Sri Lanka, que ya ocupó ese mismo puesto en hasta cuatro ocasiones y que era visto por la oposición, a pesar de sus anteriores roces con el mandatario, como una opción absolutamente continuista.



En este año, Sri Lanka se convirtió en el primer país del mundo en restringir la venta de combustible a la ciudadanía desde la crisis del petróleo de los años 70 a través de un decreto en el que los propietarios de vehículos privados tienen prohibido usar las gasolineras hasta el 10 de julio.

De acuerdo con la BBC, "las autoridades dijeron que le quedaba menos de una semana de combustible para servicios esenciales como autobuses, trenes y vehículos médicos.

"Las escuelas han cerrado y se ha pedido a los 22 millones de habitantes del país que trabajen desde casa". “La situación es insostenible para las personas comunes”, dijo un dirigente sindical docente, reportó The Washington Post.

"La escasez de alimentos y combustible ha hecho que los precios se disparen. La inflación ahora está en un 30%", mencionaba la BBC.

También lee: Tras protestas, presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, acepta dimitir y huye del país

¿Pagar con té la deuda?

En diciembre pasado, Ramesh Pathirana, ministro de Plantaciones de Sri Lanka, dijo que su país esperaba enviar té por valor de US$5 millones a Irán cada mes hasta saldar una deuda de US$251 millones.

Un miembro de la Junta Del Té del país afirmó entonces que es la primera vez que se utiliza té para saldar una deuda externa.

Aceleraron conversaciones de rescate

La nación necesita además unos 6 mil millones de dólares en ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de países como India y China para salir adelante durante los próximos seis meses, según el primer ministro. Las autoridades locales se han pasado las últimas semanas acelerando las conversaciones de rescate con el FMI y otros organismos para obtener otras nuevas fuentes de financiación.

El primer ministro dedicó los últimos meses a fomentar conversaciones con el FMI para conseguir el préstamo de ayuda mientras el presidente Rajapaksa ha negociado con China el comienzo de un proceso para reestructurar la devolución de la deuda que su país ha contraído con el gigante asiático debido al impacto de la crisis provocada por el coronavirus.

El gobierno de Sri Lanka ha acumulado 51 mil millones de dólares (£ 39 mil millones) en deuda externa.

Hay que recordar que, antes de esta crisis, Sri Lanka llevaba años beneficiándose de miles de millones de dólares procedentes de China en forma de préstamos; un programa que ha estallado en forma de la actual crisis de divisas.

Los críticos usan a Sri Lanka como ejemplo de la "trampa de deuda" a la que China está sometiendo a varios países del mundo, sobre todo los africanos, obligados según ellos a efectuar exageradas concesiones comerciales o diplomáticas para retrasar las devoluciones. El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, salió al paso de estas críticas, que describió como una "narrativa" impulsada por "quienes no quieren ver cómo estos países salen de la pobreza".

Los efectos de la guerra en Ucrania

"Sri Lanka estaría en crisis aunque no hubiera guerra en Ucrania, pero la guerra complicó todo”, decía hace unos meses Alan Keenan, analista de la consultora International Crisis Group. “Los efectos de la guerra en Ucrania son estos: la línea de crédito para comprar combustible para dos meses, ahora dura solo un mes. Aunque consigan un rescate, van a importar menos alimentos, menos combustible, menos medicamentos".

En abril pasado, Rajapaksa anunció repentinamente una prohibición en la importación de fertilizantes químicos en un intento por promover la agricultura orgánica, pero sin una planificación adecuada. Cogió a los agricultores por sorpresa, diezmó los cultivos de arroz y elevó el precio de los alimentos básicos.

The Washington Post recordó que el mes pasado, en una entrevista con The Associated Press, el asediado Wickremesinghe dijo que su gobierno estaba evaluando comprar petróleo ruso, a pesar de las sanciones occidentales. El primer ministro srilankés lamentó que la guerra en Ucrania haya acelerado la “contracción económica” de Sri Lanka y advirtió que su país no será el único. “Creo que para fin de año se verá el impacto en otros países”, dijo Wickremesinghe".

Los países dejaron de exportar alimentos y hay escasez a nivel mundial”.

Las consecuencias del Covid-19

La BBC recordó que Sri Lanka "en mayo dejó de pagar su deuda externa por primera vez en su historia". Además, "el gobierno culpa a la pandemia de Covid, que afectó el comercio turístico de Sri Lanka, una de las mayores fuentes de divisas. También dice que los turistas se han asustado por una serie de ataques mortales con bombas en iglesias en 2019".

En 2019, el presidente Rajapaksa llegó al poder meses después de que los atentados suicidas de Pascua en iglesias y hoteles mataran a 290 personas. Los ataques dañaron gravemente el turismo, una fuente clave de divisas, y Rajapaksa prometió sacar a Sri Lanka de una profunda recesión económica y mantenerla a salvo.

Solo unos días después de su presidencia, Rajapaksa impulsó los recortes de impuestos más grandes en la historia de Sri Lanka. El movimiento provocó un castigo rápido del mercado global. Los acreedores rebajaron las calificaciones de Sri Lanka, impidiéndole pedir prestado más dinero a medida que sus reservas de divisas cayeron en picada.

Después, llegó la pandemia, que aplastó nuevamente el turismo a medida que aumentaban las deudas.

En los 45 años que Sri Lanka ha estado gobernada por un sistema presidencial ejecutivo, ha habido un intento fallido de derrocar a un presidente. La constitución otorga al presidente amplios poderes como comandante en jefe de las fuerzas armadas, jefe del gabinete y poderes para nombrar al presidente del Tribunal Supremo, al jefe de policía y otros.El presidente, a pesar de sus amplios poderes, todavía necesita un primer ministro y un gabinete para llevar a cabo funciones ejecutivas.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

om/cls