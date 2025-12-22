Buenos Aires. La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) continúa ingresada este lunes en un hospital de Buenos Aires tras ser intervenida por un cuadro de apendicitis y atraviesa su recuperación “sin complicaciones”, según un comunicado del Sanatorio Otamendi.

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente actualmente permanece con tratamiento antibiótico y mantiene un drenaie peritoneal, sin fiebre ni complicaciones hasta el momento”, expresó el mensaje del centro de salud en el que Fernández permanece desde el sábado.

La actualización del cuadro de la expresidenta explicó que “se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento pertinente”.

Lee también Internan a expresidenta Cristina Kirchner por un dolor abdominal; cumplía su condena en arresto domiciliario

Fernández salió hacia el sanatorio el sábado, primera salida que realiza desde junio pasado, fecha desde cuando cumple en su domicilio una pena a seis años de prisión.

Ese día fue ingresada en el Sanatorio Otamendi de la capital argentina por recomendación médica debido un agudo dolor abdominal.

La exmandataria fue luego sometida a exámenes que concluyeron que sufría una apendicitis, por lo que se decidió intervenirla.

Lee también "El freno a Milei empieza este domingo", afirma Cristina Fernández sobre elecciones legislativas

Para poder ser trasladada a la clínica desde el domicilio del barrio de Constitución, donde cumple la pena en su contra debió recibir una autorización judicial.

Un grupo de personas simpatizantes de la organización política peronista La Cámpora, muy cercana a la expresidenta, se instaló el sábado por la noche frente al Sanatorio Otamendi para brindarle su apoyo, junto a una bandera que decía “Nunca caminarás sola”.

El 17 de junio de este año entró en vigor la condena contra Fernández, tras ratificarse la condena en su contra por el caso conocido como ‘Vialidad’, en el que fue declarada culpable de irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su Gobierno y el de su difunto esposo.

Lee también Argentina decomisará bienes por 500 millones de dólares a Cristina Fernández y otros condenados por corrupción

A los seis años de prisión se suma además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Desde el pasado 6 de noviembre, Fernández afronta un nuevo juicio (al que asiste virtualmente) por la causa de corrupción conocida como “los cuadernos de las coimas”, en la que se la acusa de liderar una asociación ilícita de 86 personas para recaudar sobornos de empresarios a cambio de contratos públicos entre 2003 y 2015.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss