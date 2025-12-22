Más Información

Sheinbaum reconoce aumento de homicidios en Sinaloa; gabinete de Seguridad dará informe en enero, indica

Las granjas cripto del SME, otro caso de impunidad con Gertz

INM inhabilita a elementos por pedir dinero a paisanos; "de inmediato se tomaron cartas en el asunto": Sheinbaum

Suplantan identidad del IMPI; Santiago Nieto alista denuncia ante FGR

Encuesta: Eugenio “Gino” Segura aventaja en la contienda por Quintana Roo

Cómplice de Raúl Rocha fue detenido y liberado en 2025; se trata de “El Yaicob”

Sheinbaum se va de vacaciones a Acapulco; garantiza apoyo federal para Feria de Chilpancingo ante retos de seguridad

Poza Rica vive fracturada; sigue reconstrucción tras las inundaciones

Dashia, joven acusada de extorsión, enfrentará proceso en libertad; Citlalli Hernández anuncia cambio de medida cautelar

Reaparece ajolote del Altiplano en Querétaro después de 15 años sin ser visto; UNAM llama a proteger especie

Lo que marcó en 2025 a la Metrópoli

“Nos va a tocar de a poquito, pero rico en la cena de Navidad”

Buenos Aires. La expresidenta argentina (2007-2015) continúa ingresada este lunes en un hospital de tras ser intervenida por un cuadro de apendicitis y atraviesa su recuperación “sin complicaciones”, según un comunicado del Sanatorio Otamendi.

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente actualmente permanece con y mantiene un drenaie peritoneal, sin fiebre ni complicaciones hasta el momento”, expresó el mensaje del centro de salud en el que Fernández permanece desde el sábado.

La actualización del cuadro de la expresidenta explicó que “se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento pertinente”.

Fernández salió hacia el sanatorio el sábado, primera salida que realiza desde junio pasado, fecha desde cuando cumple en su domicilio una pena a seis años de .

Ese día fue ingresada en el Sanatorio Otamendi de la capital argentina por recomendación médica debido un agudo.

La exmandataria fue luego sometida a exámenes que concluyeron que sufría una apendicitis, por lo que se decidió intervenirla.

Para poder ser trasladada a la clínica desde el domicilio del barrio de Constitución, donde cumple la pena en su contra debió recibir una autorización judicial.

Un grupo de personas simpatizantes de la peronista La Cámpora, muy cercana a la expresidenta, se instaló el sábado por la noche frente al Sanatorio Otamendi para brindarle su apoyo, junto a una bandera que decía “Nunca caminarás sola”.

El 17 de junio de este año entró en vigor la condena contra Fernández, tras ratificarse la condena en su contra por el caso conocido como ‘Vialidad’, en el que fue de irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su Gobierno y el de su difunto esposo.

A los seis años de prisión se suma además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Desde el pasado 6 de noviembre, Fernández afronta un nuevo juicio (al que asiste virtualmente) por la causa de conocida como “los cuadernos de las coimas”, en la que se la acusa de liderar una asociación ilícita de 86 personas para recaudar sobornos de empresarios a cambio de contratos públicos entre 2003 y 2015.

