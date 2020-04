Covid-19 reinventa la manera de ir de fiesta

Lo que inició como una transmisión de Instagram en la que, desde la comodidad de su cocina, el DJ estadounidense Derrick Jones tocó una playlist en vivo para sus amigos se ha convertido en una fiesta online que —como un antídoto musical contra la cuarentena por la pandemia de coronavirus— ha reunido tras sus pantallas a cientos de miles de personas que quieren seguir la fiesta... incluyendo a Michelle Obama, Oprah, Will Smith, Rihanna, Mark Zuckerberg y hasta a los precandidatos presidenciales del partido demócrata, Joe Biden y Bernie Sanders.

“Era 17 de marzo. Estaba solo en casa y me rehusaba a salir para no aumentar los contagios de coronavirus, pero me sentía solo.

“Luego me di cuenta de que mi sentimiento no era único y quise conversar con mis amigos, compartir historias y música a través de Instagram. Sólo quería que la gente se sintiera bien”, comentó el también productor, quien es conocido como D-Nice, durante una entrevista con Access Hollywood.

D-Nice no tenía expectativas; sin embargo, sus fanáticos alrededor del mundo —encerrados en sus casas, pero ávidos de música y diversión— esparcieron la noticia de que un nuevo club había abierto sus puertas en internet.

Mil personas seguían el streaming al día siguiente y el número no paró de crecer hasta que esa misma semana llegó a 25 mil espectadores, cuando Jennifer Lopez y Drake se unieron al live. Entonces nació el Club Quarantine.

Siete días más tarde y ya con producción profesional, una mezcla de soul, pop, hip-hop y R&B hizo bailar a más de 100 mil usuarios durante nueve horas seguidas.

Desde su iPad, el DJ vio que Michelle Obama estaba interactuando en su transmisión: “Me puse nervioso porque sabía lo que eso podía significar para las personas. Además, la canción que sonaba se estaba terminando. Pero entonces recordé que ama a Beyonce y pude tocar para ella. Que ella haya estado ahí para escucharme fue increíble”.

Jones planea continuar con las fiestas en línea cada semana y, asegura, sueña con la posibilidad de hacer la primera reunión en vivo del Club Quarantine en cuanto termine la contingencia.

Afirma que está seguro de que la situación mundial ocasionada por la pandemia ha obligado a los DJs de todo el mundo a abrirse campo a través de las redes sociales y distintas plataformas, experimentando así una nueva manera de dar a conocer su música sin tener que viajar más allá de la sala, comedor o cocina de sus hogares.

Sin embargo, el streaming de D-Nice no es el único Club Quarantine que existe en el mundo, pues el aislamiento por la pandemia y la infinidad de posibilidades que ofrece internet también han impulsado la creatividad de las personas para reunirse, conocer nuevos amigos, bailar e ir de fiesta sin la necesidad de salir de casa.

Una discoteca al alcance de un clic

Cada día de cuarentena, a partir de las 21:00 horas y hasta la medianoche en punto, la plataforma digital de videoconferencias grupales Zoom se llena de música y se convierte en la pista de baile de un Club Quarantine que vio la luz el pasado 15 de marzo en la ciudad canadiense de Toronto, donde —como en la mayoría de urbes del mundo— la vida nocturna está pausada.

La idea de que el espíritu de la fiesta no muriera entre los jóvenes y de que, a pesar de la pandemia, pudieran reunirse virtualmente a bailar, beber e incluso a coquetear, surgió a raíz de un videochat en Instagram entre Mingus, creador digital; Casey MQ, músico y DJ; Brad, productor y comediante, y Andrés, productor.

Los amigos decidieron abrir su reunión más allá de la red social y se mudaron a Zoom, donde ofrecen un espacio accesible a cualquier persona con conexión WiFi que quiera escapar del confinamiento... al menos por un momento.

Club Quarantine tiene más de 40 mil seguidores en Instagram y cada noche reúne a cerca de 600 personas de todo el mundo que accesan a la liga que se publica en su perfil y, sin tapujos ni mucho menos restricciones, se muestran en internet con sus looks, shows y pasos de baile más atrevidos.

Alemanes llevan la experiencia a otro nivel

“No hagas capturas de pantalla en la pista de baile”, es el lema de un Club Quarantäne con sede en Berlín, Alemania, y que a diferencia de los proyectos americanos, tiene su propia plataforma virtual, la cual lleva a otro nivel la experiencia de ir de fiesta sin tener que salir de casa.

“¿Vienes solo?”, “¿Sabes qué DJ toca hoy?”, pregunta una especie de simulador de cadenero en cuanto entras al sitio. Si la cantidad de asistentes digitales es mucha, incluso puede haber fila para ingresar.

Construido a base de renders, el club da vida al ambiente lleno de luces y música estruendosa de una discoteca cualquiera, en la que hay baños, una pista de baile, una barra de bebidas en la que sólo se ofrecen donaciones a fundaciones y ONG de todo tipo, así como los escenarios de los DJ.

La experiencia de ir de fiesta como todo un alemán ha sido cuestión de una sola noche, pero la petición de que se repita la ocasión no ha pasado desapercibida: “Lo sentimos, hoy no. Vuelve a la fila”, habían anunciado hasta hace poco, pero —y en caso de que cualquiera busque sumarse— la pista de baile reabrirá los próximos 24, 25 y 26 de abril.