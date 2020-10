Tras reportarse que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania, tienen coronavirus, surge la pregunta de qué pasaría si el mandatario enferma al grado de no poder realizar sus actividades.

La Enmienda 25 de la Constitución detalla los procedimientos bajo los cuales el gobernante puede declararse “incapaz de cumplir con los poderes y deberes” de la presidencia.

Si eso ocurre, Trump transmitiría una nota escrita al presidente pro tempore del Senado, el senador republicano Chuck Grassley de Iowa, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California.

Pence se desempeñaría como presidente en funciones hasta que Trump transmitiera "una declaración escrita en sentido contrario".

El vicepresidente y la mayoría del gabinete u otro organismo establecido por ley también pueden declarar al presidente incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo, en cuyo caso Pence “asumiría inmediatamente los poderes y deberes del cargo como presidente interino, hasta que Trump pudiera proporcionar una declaración escrita de lo contrario".

Desde que se ratificó la enmienda en 1967, los mandatarios lo han hecho tres veces. En 1985, el presidente Ronald Reagan se sometió a una colonoscopia y brevemente entregó el poder al vicepresidente George Bush, aunque no citó explícitamente la enmienda al hacerlo. El presidente George W. Bush invocó la enmienda dos veces al ceder temporalmente el poder al vicepresidente Dick Cheney durante las colonoscopias de 2002 y 2007.

Según The New York Times, los estrategas de ambos partidos e incluso los principales asesores de Trump dijeron que el presidente enfrentaría un duro juicio de los votantes por llevar al país a una mayor incertidumbre después de uno de los años más difíciles de la historia estadounidense."Es difícil imaginar que esto no termine con sus esperanzas de reelección", dijo Rob Stutzman, un consultor republicano, señalando el "incumplimiento de las precauciones obvias" de Trump.



La imprudencia de Trump

En la Casa Blanca, los asesores del presidente reconocieron que la prueba positiva recordaría a los votantes lo despectivo que había sido Trump con respecto al virus, no sólo por su propio descuido de la seguridad, sino también por sus evaluaciones demasiado optimistas sobre una pandemia que ha matado. más de 207 mil personas en Estados Unidos.

La imprudencia de Trump, admitió un asesor, equivalió a un "desastre" político.

Sin embargo, lo que sucede cuando un candidato presidencial se enferma o se retira es menos conocido. Si Trump no pudiera continuar como candidato republicano, el profesor de derecho de la Universidad de Nueva York, Richard Piles, dijo al Washington Post en mayo que el comité nacional republicano asumiría el control.

“Esto pone la pelota en manos de los 'partidos políticos nacionales', que para ello significa las personas jurídicas conocidas como los comités nacionales demócratas y republicanos”, dijo.

Se llevaría a cabo una convención republicana de emergencia en la que los miembros de cada estado o territorio voten sobre el nuevo nominado, emitiendo el mismo número de votos que tienen derecho en una convención ordinaria.

Además del nuevo nominado, explicó Piles, "los partidos ahora tendrían que reemplazar el nombre de su candidato en la boleta de cada estado por el del nuevo aspirante".

Ahí radica el problema, con el diagnóstico de coronavirus de Trump que llega menos de un mes antes de que se celebren las elecciones, y con millones de votos emitidos en lo que ya se ha convertido en una disputada carrera hacia la Casa Blanca.

Candidato incapacitado

De acuerdo con The Independent, Rick Hasen, profesor de derecho de la Universidad de California, escribió sobre ese resultado, "lo más probable [es] que la elección se lleve a cabo a tiempo con el nombre del candidato incapacitado en la boleta".



Por lo general, el sistema del colegio electoral vería que cada estado contara sus votos populares de acuerdo con las leyes estatales y luego designara a sus electores presidenciales.

En la mayoría de los estados, el candidato con más votos recibirá a todos los electores del estado, quienes se comprometen a votar por el ganador cuando se reúnan en diciembre para emitir sus votos en el Colegio Electoral.

Eso, argumentó Piles a The Washington Post, dependía de si la Corte Suprema decidió "si es constitucional que los estados 'obliguen' a sus electores a votar por el candidato que ganó el voto popular en ese estado" en el caso de que el candidato se ha retirado.

La mayoría de las leyes estatales “no especifican si un elector aún debe votar por un candidato ahora incapacitado y, de no ser así, por quién debe o puede votar en su lugar”, agregó el profesor universitario de Nueva York.

“Cuando se redactaron estas leyes, las legislaturas estatales no estaban pensando en esta posibilidad remota. Esto es una falla: los Estados que obligan a los electores deben modificar estas leyes para especificar lo que un elector puede o debe hacer en esta circunstancia ”, agregó.