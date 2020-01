Coronavirus llega a EU; refuerzan los controles

Seattle.— Las autoridades de salud de Estados Unidos reportaron ayer su primer caso de un paciente portador del nuevo virus potencialmente mortal que se propagó en China en un principio.

Un residente de Washington que regresó la semana pasada de Wuhan, la ciudad del epicentro del brote, fue detectado enfermo en un hospital de Seattle, informó un vocero de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Según el diario The Washington Post el hombre identificado como un residente del condado de Snohomish, de 30 años aproximadamente, se encuentra “bastante enfermo”. El periódico precisó que el paciente regresó la semana pasada de un viaje a Wuhan, antes de que funcionarios de salud comenzaran a realizar inspecciones en los aeropuertos de aquel país. No obstante, según Chris Spitters, responsable sanitario del condado de Snohomish, el hombre se encuentra en el Providence Regional Medical Center de Everett y su estado de salud es bueno y está en condiciones estables, por lo que no representa un riesgo para el personal médico o para el público.

El enfermo no visitó ninguno de los mercados de Wuhan, pero sí viajó a esa región, agregaron. No presentaba fiebre a su llegada a Estados Unidos, pero contactó con los servicios sanitarios el pasado domingo después de la aparición de los primeros síntomas.

“Prevemos otros casos en Estados Unidos y en el mundo”, avisó Nancy Messonnier, directora del CDC. Sin embargo, el riesgo para los estadounidenses sigue siendo bajo “a estas alturas”, añadió la responsable del control de epidemias.

Estados Unidos estableció primero controles en los aeropuertos de Nueva York , San Francisco, Los Ángeles, y tiene previsto extenderlos esta semana a Chicago y Atlanta, anunciaron las autoridades.

Este caso se da luego de que el gobierno de China confirmara que el virus puede transmitirse de persona a persona. El coronavirus descubierto puede causar tos, fiebre y problemas respiratorios como neumonía.

Aunque el patógeno fue detectado en China en diciembre pasado, las alertas se han disparado por el número de afectados en la región, con nueve muertos, todos en la provincia de Hubei, de la que Wuhan es capital, y 440 contagios. Las autoridades advirtieron que el virus podría mutar y “propagarse más fácilmente”.

Se han registrado ya casos en Japón, Corea del Sur, Tailandia y Taiwán; numerosos vuelos directos o que escalan en Wuhan reforzaron los controles de los pasajeros a su llegada, tomando en cuenta que entre 2002 y 2003 se dio una epidemia por un patógeno similar al 2019-nCoV chino, el síndrome respiratorio agudo severo (SARS), originado igual en Asia.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmará hoy, tras una reunión de expertos, si es necesario declarar la emergencia internacional por riesgo para la salud pública. La OMS señaló que “lo más probable es que una fuente animal sea la fuente primaria de este brote de nuevo coronavirus”.

El Ministerio de Salud ruso anunció que inició la elaboración de una vacuna contra el coronavirus responsable del brote de una afección similar a la neumonía.

El viceministro ruso de Salud, Sergei Krayevoy, hizo el anuncio y agregó que se estableció contacto con las autoridades sanitarias chinas para obtener material biológico necesario para el desarrollo de la vacuna. Explicó que se necesita determinar que animal es el apropiado para lograrla, y que se requiere una muestra viva del nuevo tipo virus.