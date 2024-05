La vida privada de los miembros de la realeza suele estar resguardada con mucho hermetismo. Sin embargo, en ciertas ocasiones, abren una ventana para acercarse al resto de la sociedad, principalmente mostrando sus rutinas, pasiones e, incluso, el profundo amor que sienten por sus mascotas.

Para sorpresa de muchos, no se trata solo de perros y gatos, sino que el cariño por los animales va más allá y suelen tener varios de ellos como parte de la familia real.

Desde loros hasta caballos, estos son algunos de los animales que formaron y, en algunos casos, aún forman parte de la vida de importantes figuras de la monarquía:

Reina Isabel II

Durante muchas décadas, los corgi fueron los compañeros infalibles para Isabel II. FOTO: AFP

La reina Isabel II era conocida por su devoción por los perros de raza corgi. Fue en 1944 cuando, con motivo de su cumpleaños número 18, le regalaron a Susan, su primera compañera perruna. Desde entonces, no hizo más que ampliar su particular familia de corgis dedicándoles, incluso, una de las estancias de su palacio para que pudieran pasear, jugar y descansar libremente, tal y como muestra la serie The Crown. La monarca vio crecer a más de 14 generaciones de esta raza de perros, incluyendo los dorgis (mezcla de corgi con daschund). En consecuencia, tuvo más de 30 perros de esta familia a lo largo de su vida.





Tanto fue así que, el pasado 21 de abril, fecha en la que la reina Isabel II de Gran Bretaña habría cumplido 98 años, se inauguró una estatua especial en su nombre. Y sus perros corgis, a los que la monarca tanto quiso, estuvieron presentes en el homenaje.

La figura, que está ubicada frente a la biblioteca local de Oakham, en Rutland, fue diseñada por el escultor británico Hywel Pratley, quien comenzó con la elaboración un año antes. Desde el primer momento, según medios británicos, el artista consideró incluir a los perros en el monumento, para resaltar el cariño que les tenía la reina.

Kate Middleton y su conexión con perros, ovejas y serpientes

Kate Middleton en su visita a la Ark Open Farm en Belfast, donde le mostraron una serpiente. FOTO: ESPECIAL

Kate Middleton posee una notable habilidad para conectar con todo tipo de animales. Esto se vio reflejado en diversos eventos oficiales en zoológicos o granjas, donde se mostró interactuando, jugando y compartiendo momentos con una amplia variedad de criaturas, ya sean perros, ovejas, serpientes e, incluso, alpacas. Un ejemplo de ello fue su visita a una granja escuela en Belfast, en la que se descalzó para sumergirse en la experiencia, disfrutando junto a un grupo de niños, saludando a todos, incluyendo a los animales con los que se fotografió y a los que alimentó.

Este vínculo también se manifiesta en su tiempo libre, especialmente cuando está con sus hijos y sus propias mascotas, ya que los duques de Cambridge tuvieron por más de nueve años a un cocker spaniel negro llamado Lupo, quien falleció en el año 2020. Según contó James Middleton, cuñado del príncipe William, el perro fue su regalo de bodas para la pareja en 2011. Tras esa dura perdida, ahora tienen a Orla, hija de una de las mascotas que tiene James, Luna.





María Cristina de Reibnitz y su amor gatuno

La princesa María Cristina de Reibnitz es la esposa de Michael de Kent, primo hermano de la reina Isabel. En su retrato de 70 años posó con uno de sus gatos siameses. FOTO: @theroyalfamily

María Cristina de Reibnitz, esposa del príncipe Michael de Kent, primo hermano de la reina Isabel II, manifestó a lo largo de los años su cariño especial por los gatos. Por lo que se dio a conocer, su debilidad son los gatos siameses, animales con mucha personalidad y carisma; así lo demostró al posar con una gata de esta raza llamada Cali en el retrato con el que celebró sus 70 años y en muchas otras ocasiones a lo largo de su vida.

La reina Sofía: gatos, tortugas y perros

La reina Sofía de España se destaca como una ferviente amante de los animales dentro de la realeza. Su pasión por ellos es evidente en cada gesto y compromiso que asume. Por ejemplo, en mayo de 2012, durante su visita a la segunda feria de animales de compañía, se encariñó instantáneamente con una perra llamada Paquita, a quien adoptó y llevó al Palacio de Zarzuela. Pero su afecto no se limita a un solo animal; a lo largo de su vida, compartió su hogar con una variedad de compañeros peludos, desde terriers hasta loros, gatos y tortugas.

La reina Sofía visitando la asociación 'Abrazo Animal' en 2023. FOTO: ESPECIAL

La empatía de la reina Sofía hacia los animales es tal que, incluso, decidió adoptar un estilo de vida vegetariano, demostrando su profundo respeto. Además, su compromiso con causas relacionadas con los animales la convirtieron en una figura influyente en eventos benéficos hace mucho tiempo. Desde posar con osos pandas y koalas hasta participar en acciones concretas de rescate y liberación, como la reciente experiencia en Mallorca soltando en el mar a una tortuga marina, la madre de Felipe ya dejó una huella significativa en la protección y bienestar de los animales.

