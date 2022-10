Corea del Norte dispara otro misil balístico hacia el mar de Japón

Corea del Norte disparó un misil balístico contra el mar, indicó el ejército surcoreano, en un contexto de tensiones por los ejercicios militares liderados por Estados Unidos en la región, informó la agencia de prensa surcoreana Yonhap.

Los jefes del Estado Mayor surcoreano no dieron más detalles. Previamente, Corea del Norte había defendido sus recientes pruebas de misiles contra las "amenazas militares" estadounidenses.

La oficina del primer ministro japonés confirmó el nuevo lanzamiento en Twitter. "Corea del Norte lanzó un misil balístico sospechoso. Seguiremos informando", indicó la oficina.



Instructions by the Prime Minister in Response to the Missile Launch by North Korea (01:52)https://t.co/EdLjpSo5Ht

(October 9)

— PM's Office of Japan (@JPN_PMO) October 8, 2022