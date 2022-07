Convocan a batalla campal en Egipto para saber quién es el "verdadero" Batman

El Cairo.- Las autoridades de Egipto anunciaron este miércoles la prohibición de una batalla campal convocada en agosto con el objetivo de determinar quién es el "verdadero Batman" egipcio y detuvieron a cuatro de los organizadores, que promovieron este evento que ha tenido un gran impacto en las redes sociales.

Según un comunicado del Ministerio del Interior, el evento consistía en "disfrazarse (de Batman) y reunirse el próximo 13 de agosto frente a la estación de metro de Heluán (en el sur de El Cairo) con el fin de pelear entre ellos".

There are some people saying that they’re the real Batman and they’re all going to fight to prove it in Egypt in Helwan, Cairo on Aug 13th

However wins get to be the one the only & the real Batman

I’m taking for real not kidding in any way #Batman_in_Helwan pic.twitter.com/Wf7KH2PCym

— Aiham Awad (@aiham_mostafa) July 4, 2022