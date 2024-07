El consejo editorial de The New York Times (NYT), el diario más influyente entre los medios progresistas de Estados Unidos, pidió este martes abiertamente al Partido Demócrata que promueva un nuevo candidato y para ello "demuestre a Joe Biden que el partido ya no lo sigue".

Aunque el rotativo ya ha publicado artículos de opinión pidiendo la retirada de Biden, en este caso es un editorial firmado por el órgano directivo en su totalidad el que insta a los líderes del partido "hablar con contundencia al presidente y al público sobre la necesidad de un nuevo candidato".

La cabecera recuerda que Biden, quien ha reconocido que necesita "dormir más" y desconectar a las 8 de la noche, "no debería intentar llevar a cabo al mismo tiempo dos de las tareas más difíciles y exigentes el mundo: ejercer de presidente y hacer campaña para la Presidencia".

Según el NYT, los pesos pesados del Partido Demócrata actúan movidos por el respeto a Biden y por el cálculo de que pueden ser más influyentes con consejos privados que con críticas públicas, pero "una campaña de susurros es inadecuada ahora mismo, porque el momento es urgente: cuando más se aferre Biden a su nominación, más difícil va a ser reemplazarlo".

El consejo editorial cita un sondeo llevado a cabo la pasada semana por el mismo periódico, que arrojó unos resultados contundentes: un 74% de encuestados se mostraron de acuerdo con que Biden es demasiado viejo para seguir ejerciendo su cargo, un porcentaje que había subido cinco puntos después de su desastroso rendimiento en el debate con Donald Trump.

El diario, históricamente alineado con los demócratas, sigue haciendo la misma profesión de fe, recalcando que Biden hace poco caso a sus propios votantes "y pone al país en un riesgo grave cuando insiste en que es el mejor demócrata para batir a Trump".

El artículo editorial termina achacando a Biden una ciega ambición: "Conforme la situación se vuelve más crítica, (Biden) ha llegado a considerarse como indispensable. No parece entender que él es el problema, y que la mejor esperanza para que los demócratas conserven el control de la Casa Blanca es que dé un paso al costado".









kicp/mcc