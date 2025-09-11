Más Información
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el viernes a petición de Polonia tras la incursión de presuntos drones rusos en su espacio aéreo, anunció la presidencia del Consejo, que Corea del Sur detenta actualmente.
La solicitud de reunión, que se celebrará el viernes a las 15H00 (19H00 GMT), cuenta con el apoyo de varios miembros del Consejo (Dinamarca, Eslovenia, Francia, Grecia y Reino Unido), según fuentes diplomáticas.
