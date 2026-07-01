Mundo | 01-07-26 | 12:40 | Actualizada | 01-07-26 | 12:40 |

El viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, anunció la "conclusión" de las conversaciones celebradas en sobre la aplicación del memorando de entendimiento entre y Washington para poner fin a la guerra en , informaron los medios estatales.

Los participantes acordaron que "se establecerá un canal de comunicación antes de mañana" para informar y registrar las violaciones del memorándum, reportó la agencia estatal de noticias IRNA, citando a Gharibabadi.

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ss/mcc

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