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El viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, anunció la "conclusión" de las conversaciones celebradas en Qatar sobre la aplicación del memorando de entendimiento entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra en Medio Oriente, informaron los medios estatales.
Los participantes acordaron que "se establecerá un canal de comunicación antes de mañana" para informar y registrar las violaciones del memorándum, reportó la agencia estatal de noticias IRNA, citando a Gharibabadi.
ss/mcc
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