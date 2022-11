Con ovación de pie, Pelosi deja el liderazgo de la Cámara Baja

Washington.— La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció ayer que no aspirará a un puesto de liderazgo en el Congreso, en un punto de inflexión que abre paso a una nueva generación de líderes después que el control de la Cámara pasó a los republicanos en las elecciones intermedias.

En un discurso enérgico, Pelosi anunció que dará el paso al costado después de dirigir el bloque demócrata durante casi 20 años y tras el brutal ataque a su esposo Paul el mes pasado en su residencia en San Francisco.

La demócrata de California, la primera mujer que preside la Cámara, dijo que permanecerá en el Legislativo como representante de San Francisco, una banca que ocupa desde hace 35 años, cuando comience el nuevo periodo de sesiones en enero.

“No aspiraré a la reelección como líder demócrata en el próximo Congreso”, dijo Pelosi.

“Pienso que ha llegado la hora de que una nueva generación lidere el bloque demócrata que respeto tan profundamente”, declaró Pelosi.

Vestida de blanco como las sufragistas, Pelosi fue recibida con aplausos cuando llegó al discurso convocado apresuradamente. Recibió una ovación de pie cuando cerró; los legisladores e invitados la llenaron de abrazos uno por uno, muchos tomándose selfies de un momento en la historia. Los legisladores acudieron con escaso aviso, al menos los demócratas, y se les unió el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer. Colaboradores e invitados de Pelosi ocuparon la galería. También asistieron algunos republicanos, entre ellos algunos legisladores nuevos.

Aunque el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que busca la presidencia del nuevo Congreso, no lo hizo, y luego les dijo a los periodistas que estaba “ocupado, desafortunadamente”.

El presidente Joe Biden, quien alentó a Pelosi a permanecer como líder demócrata, habló con ella por la mañana y la felicitó.

“La historia la señalará como la presidenta de la Cámara de Representantes más importante de la historia: es la primera, la última y siempre para el pueblo”, apuntó el presidente en un mensaje en Twitter.

“Cuando pienso en Nancy Pelosi, pienso en dignidad”, añadió el mandatario demócrata, quien aseguró que EU tiene con ella “una deuda de gratitud por su servicio, patriotismo y dignidad”.

El exmandatario Barack Obama también saludó a Pelosi, a quien calificó como “una de las legisladoras más consumadas de la historia de Estados Unidos”.

Pelosi dijo que no respaldará a nadie en la carrera para sucederla y que no se sentará en ningún comité como legisladora de base. Declaró que el ataque a su esposo “me hizo pensar nuevamente en quedarme”.

Pero al final, después de las elecciones, decidió renunciar.

“Francamente, personalmente, he estado lista para irme por un tiempo”, indicó. “Porque hay cosas que quiero hacer. Me gusta bailar, me gusta cantar. Hay una vida ahí afuera, ¿verdad?”.

Entre aplausos, Pelosi repasó recuerdos de sus 35 años en la Cámara Baja.

Pelosi, la primera mujer en ocupar el puesto de presidenta de la Cámara de Representantes, denominado speaker, también habló sobre tiempos más oscuros, como el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 por parte de partidarios del expresidente republicano Donald Trump.

“La democracia estadounidense es majestuosa, pero frágil”, advirtió. Desde enero seguirá ocupando su escaño en la Cámara Baja, pero como simple representante de California.

A fines de octubre, su esposo, Paul Pelosi, fue atacado en su casa en California por un hombre armado con un martillo.

En realidad, su objetivo era Nancy Pelosi, a quien acusó de mentir y a quien pretendía “romperle las rodillas”. Antes de las elecciones del 8 de noviembre, Pelosi declaró a CNN que el ataque influiría en su decisión de retirarse o no si los demócratas perdían la mayoría en la Cámara de Representantes. Y eso fue lo que sucedió el miércoles por la noche, al final de una semana de mucha expectativa sobre el resultado de los comicios en EU.