Con más de 7 disparos, asesinan a maestra hispana en autopista de EU

Una joven hispana, maestra de preescolar, fue víctima de un tiroteo que ocurrió en la autopista I-95 el domingo por la noche. Ana “Ani” Estévez, de 23 años, estudiaba en la universidad Florida Atlantic y trabajó en el Nurtury Montessori, en Fort Lauderdale, donde llevaba seis años.

“Ana y su novio Michael habían viajado a Carolina del Norte. En el camino de regreso a casa, fueron golpeados lateralmente por un BMW blanco. Antes de poder detenerse, el hombre desconocido abrió fuego”, escribió Paula Ulerio en una página de recaudación de fondos de GoFundMe. La pareja pidió al conductor que redujera la velocidad y él abrió fuego contra ellos, según las autoridades locales. Los familiares dijeron que Estévez recibió más de siete disparos.

La joven era un “alma hermosa” que era “cariñosa, amable y llena de amor”, escribió Ulerio. “Cada vez que hablaba de sus alumnos, su rostro siempre se iluminaba”, recordó la conocida en la publicación. La joven y su novio iban a casa después de pasar el Día de Acción de Gracias.

Las víctimas fueron trasladadas al Broward Health Medical Center, pero Estévez murió en el centro médico el jueves por la mañana, según la oficina del alguacil.

Los detectives informaron que el conductor del BMW también es responsable de otro tiroteo en la I-95, entre Atlantic Boulevard y Sample Road. En ese incidente una niña sufrió heridas leves. Los agentes publicaron un boceto del tirador, que conducía un nuevo modelo de BMW i8 blanco.

"Mi hermana ya no está aquí por tu culpa"

Las autoridades han buscado incansablemente al tirador y al BMW i8 blanco que conducía. Dicen que el automóvil debe tener daños en el espejo del lado del pasajero.

"Sólo espero que atrapen al tipo para que no le haga esto a la familia de nadie más. Estoy sin palabras. Es como si estuviéramos en una pesadilla y simplemente no podemos despertar de ella”, dijo Mary Estévez, hermana de la víctima, a WTVJ-NBC 6.

"Ella trabajaba en la escuela, iba a cuidar a otros niños y luego llegaba tarde a casa, pero no le importaba si llegaba tarde, siempre amaba a los niños”, agregó.

"No estoy enojada por lo que le hiciste a mi hermana (...) Sólo quiero que sepas que ya no está aquí y que fue por tu culpa (...) Sólo quiero que busques ayuda, porque no está bien que le dispares a alguien así y te vayas. Eso es inhumano".

"Los niños la extrañan"

La directora del preescolar de "Ani" Estévez habló el jueves sobre el impacto que ha tenido en sus jóvenes estudiantes: "Lo que notamos sobre los niños es que la extrañan y preguntan dónde está", dijo Jenessa Stearns. "Como maestra, es una mujer paciente, amorosa, cariñosa, protectora y apasionada", la describió Stearns. "Hemos estado compartiendo fotos con los niños abrazándola. Es sólo amor, amor y más amor".

"Era una niña dulce, una niña amable, era un ángel, era mi ángel de aquí de la casa”, recordó sobre su hija Fresa Espinal, madre de la víctima.

“Nunca pude pensar que viviría algo tan fuerte como esto”, agregó. “Yo lo que pido es que, si alguien sabe de esta persona, por favor, que nos ayuden, porque a mí, me han llevado el alma (…) yo no tengo palabras para decir cómo estoy”.

