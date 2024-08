María Corina Machado, lideresa opositora venezolana, afirmó que "la comunidad internacional tiene una gran responsabilidad en contribuir a una transición ordenada y pacífica en Venezuela".

En un mensaje en X, antes Twitter, describió que "el 28 de julio, millones de ciudadanos, en un acto histórico, nos movilizamos y nos organizamos para defender y ejercer nuestros derechos civiles y políticos".

Agradezco, en nombre de millones de venezolanos, a la Unión Europea y al Alto Representante @JosepBorrellF por esta declaración que explica al mundo la situación crítica que vive nuestro país y la necesidad de que se reconozca y se respete la Soberanía Popular expresada en los… https://t.co/mDA1DyE9pZ — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 10, 2024

"Horas después, presentamos las actas oficiales al mundo entero en un ejercicio inédito de transparencia y defensa del voto. Desde ese momento, las hemos puesto a la orden de la verificación independiente por parte de organismos internacionales, en vista de que el CNE ha decidido no divulgar los resultados electorales".

Añadió que "la comunidad internacional tiene una gran responsabilidad en el respaldo a esta exigencia y en contribuir a una transición ordenada y pacífica en Venezuela".

En un mensaje en X, antes Twitter, la lideresa agradeció "a la Unión Europea y al Alto Representante, Josep Borrell, por una declaración "que explica al mundo la situación crítica que vive nuestro país y la necesidad de que se reconozca y se respete la Soberanía Popular expresada en los votos. Igualmente, agradecemos su exigencia al cese de la persecución y de la represión".

Defender la verdad no es un delito. Delito es no acatar la voluntad popular expresada el 28 de julio.



Sigamos juntos, defendiendo la verdad y la voluntad popular. pic.twitter.com/YIq3BfIDaX — Edmundo González (@EdmundoGU) August 10, 2024

Antes, Edmundo González llamó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a parar "violencia y persecuciones" en Venezuela.

Llamó al presidente "Nicolás Maduro, en nombre de todos los venezolanos para que detenga la violencia y las persecuciones, y libere de inmediato a todos los compatriotas detenidos arbitrariamente".

"Exigir que se cumpla nuestra Constitución no es un delito, protestar pacíficamente para hacer respetar la voluntad de millones de venezolanos no es un delito. Cumplir como testigo electoral, cuidar las actas y hacerlas públicas no es un delito. Informar sobre lo sucedido el día domingo 28 de julio no es un delito".

Afirmó que "delito es no aceptar la voluntad de nuestro pueblo. Delito es desaparecer, perseguir, encarcelar y condenar injustamente a cientos de ciudadanos inocentes. Delitos es reprimir salvajemente a manifestantes pacíficos".

"Basta ya de persecución y violencia, basta ya de intentar sembrar terror, basta ya de intentar irrespetar la voluntad de cambio de los venezolanos. Acepte lo expresado por nuestro pueblo y comencemos todos a sacar a nuestro país de esta crisis".

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela informó el sábado que, una vez culminada la fase de recolección del material probatorio, se inicia el peritaje formal a los resultados electorales de los comicios presidenciales del 28 de julio, solicitado por el presidente Maduro, un recurso que ha sido cuestionado por observadores extranjeros que dudan de la independencia del organismo.

La presidenta del tribunal, Caryslia Rodríguez, anunció en una rueda de prensa que tras la comparecencia de los actores convocados y “recolectados los instrumentos electorales”, los magistrados de la sala electoral “se abocan al peritaje de todo el material electoral de valor probatorio consignado en físico y/o digital”.

Rodríguez dejó constancia que, de los 10 candidatos convocados a la instancia judicial, y otros 38 representantes políticos, el postulante de la oposición, González Urrutia, no acudió al llamado por lo que “no cumplió con la orden de citación desacatando con su inacción el mandato de ésta". No se refirió a las posibles consecuencias que ello acarreraría.

*Con información de AP

