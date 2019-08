Comparten en redes videos de los tiroteos en Midland y Odessa, Texas

A través de redes sociales, usuarios han compartido videos de los tiroteos que se registraron este sábado en las localidades de Midland y Odessa, Texas.

Al momento se han registrado 5 muertos y 21 heridos.



Here's a video from the shooting in Odessa, Texas. Video courtesy of Alex Woods on Facebook. pic.twitter.com/iwF31o5MMy — Chad Baker (@ChadBlue_) August 31, 2019

El Departamento de Policía de Midland afirmó que mató a uno de los criminales; "No hay un tirador activo en este momento", "todas las agencias están investigando posibles sospechosos", dijo.

En conferencia de prensa, el jefe de la policía Odessa, Michael Gerke, aseguró a medios que un sujeto usaba la Interestatal 20 en Odessa y cerca de Midland durante el ataque, indicaron las autoridades.



this is real happening in Odessa , everyone please stay home and be safe , me and some coworkers witnessed the white van shooting and hitting a cop car pic.twitter.com/vM8tEoZkT6 — kristen (@kmjuarezz) August 31, 2019

Gerke señaló que el sospechoso es un hombre blanco de unos 30 años y descartó que haya un segundo atacante, como en principio habían informado las autoridades.

Hasta ahora se desconoce lo que motivó al sospechoso a llevar a cabo este ataque, aunque el suceso se desencadenó después de que la policía le marcara el alto cuando se trasladaba en su vehículo.

El sospechoso, que estaba en un Honda dorado, fue detenido por un oficial. Fue entonces cuando inició el tiroteo luego de que el sujeto mató al agente. Posteriormente se dirigió hacia Odessa, disparando en el camino.



Can you imagine watching a movie at the theater and then running for your life because someone came in and started shooting random people. Absolutely insane world we live in. #Odessa Texas #Activeshooter pic.twitter.com/AyuNrNsypb — Gnome Army (@ryan_itsyaboi) August 31, 2019 Posteriormente se dirigió hacia Odessa, disparando en el camino. El atacante dejó su vehículo y hurtó una unidad del servicio postal. Se encaminó hacia el cine local Cinergy, donde se enfrentó contra las autoridades y finalmente fue abatido. La policía de Odessa había dicho previamente que creía que había dos tiradores moviéndose en dos vehículos separados alrededor de la ciudad de 117 mil habitantes, disparando a personas al azar. El hospital Memorial de Midland recibió a seis pacientes, tres de los cuales están en condición crítica. El alcalde de la localidad vecina de Midland, Jerry Morales, dijo a Fox News que entre los heridos figuran tres policías, pero que se espera que sobrevivan.

#breaking.

The video below shows the quick and forceful response by police in #odessashooting Very scary scene for witnesses. #texasshooting #shooting #LaborDayWeekend #Odessatx pic.twitter.com/ahmSTuquGW — Yilver Aguilera (@Yilvertex) August 31, 2019 El gobernador Greg Abbott dijo que trabajan con las autoridades locales para que que se haga justicia. "Ofrecemos nuestro apoyo a las víctimas, a sus familiares y a toda la gente de Midland y Odessa", declaró. El presidente Donald Trump aseguró que fue informado sobre los hechos. "El FBI y las fuerzas del orden están respondiendo", escribió en redes sociales el mandatario. El FBI dijo que están en la escena y es muy pronto para conocer la identidad o los motivos del atacante.