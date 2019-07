"Inepta" y "disfuncional".

Así describía a la Casa Blanca el embajador británico en Washington, Kim Darroch, en un mensaje secreto que se filtró a la prensa el fin de semana.

Junto a ese mensaje también salieron a la luz otros correos electrónicos muy críticos sobre el gobierno de Donald Trump que fueron publicados por el diario The Mail on Sunday de Londres.

Este lunes, el presidente de Estados Unidos arremetió contra el embajador y también contra la primera ministra, Theresa May.

"He sido muy crítico de la manera en que Reino Unido y la primera ministra Theresa May manejaron el Brexit. Qué desastre ella y sus representantes han creado. Le dije cómo debía hacerse pero ella decidió ir por otra vía", escribió Trump en un tuit.

"No conozco al embajador, pero no es muy querido (...). No vamos a volver a tratar con él", agregó el mandatario.

Mientras tanto, May expresó su confianza en su embajador y el Ministerio de Asuntos Exteriores británico abrió una investigación para descubrir quién filtró los mensajes.

Irán

En los mensajes, que cubren un período de dos años entre 2017 y la actualidad, el embajador Darroch habla con franqueza acerca de las opiniones del presidente sobre Irán, Rusia y China.

Según la filtración, el embajador señaló en una nota fechada el 22 de junio que la política de Estados Unidos hacia Irán es "incoherente y caótica".

"Es poco probable que la política de Estados Unidos sobre Irán se vuelva más coherente en el corto plazo. Este es un gobierno dividido", añadió.







AFP



El enviado británico dudó de la afirmación de Trump de que casi había bombardeado Irán en medio de las tensiones en el Golfo de Omán.



Agrega además que la afirmación de Trump de que recientemente abortó un ataque con misiles contra Irán en medio de tensiones en el estrecho de Ormuz "no se sostiene".

"Es más probable que nunca haya estado en vuelo y le preocupara cómo se vería esta aparente reversión de sus promesas de campaña de 2016 en 2020", señala los escritos atribuidos a Darroch en alusión a las próximas elecciones presidenciales.

Pero el embajador advirtió que el peligro de una confrontación de Estados Unidos con Irán se avecina, porque Trump está "rodeado de un grupo de asesores agresivos".

Rusia

En una nota informativa escrita hace dos años, el embajador británico se refirió a las acusaciones de connivencia entre la campaña de Trump y Rusia, según las filtraciones.

Aunque desde entonces esas acusaciones fueron ampliamente refutadas, Darroch temía que pudieran ser ciertas.

"Lo peor no se puede descartar", escribió.

El diplomático destacó cómo el gobierno estadounidense había sido "perseguido desde el primer día por historias de luchas y caos en el interior de la Casa Blanca y abrumado por escándalos, todos, de una forma u otra, vinculados a Rusia".







Reuters



El fiscal especial Mueller investigó las relaciones de la campaña de Trump y Rusia.



El embajador alegó que financistas rusos "pueden haber rescatado" a empresas del propio Trump y su yerno, Jared Kushner, "cuando ambas estaban en riesgo de quiebra en décadas anteriores".

Este año, el fiscal especial Robert Mueller presentó el informe sobre su investigación sobre los intentos llegados de Rusia de favorecer a la campaña de Trump contra su rival, Hillary Clinton, en 2016.

Darroch incluso pareció admirar la capacidad del presidente para negociar en una crisis: "Trump ha estado sumido en escándalos durante casi toda su vida y ha superado esta situación. Parece indestructible".

Comercio internacional

En una de las comunicaciones enviadas a Londres, el embajador británico en Estados Unidos dice que "este gobierno de 'Estados Unidos primero' podría hacer que algunas cosas sean profundamente perjudiciales para el sistema de comercio mundial".

El embajador advirtió que Trump podría "denunciar a la Organización Mundial del Comercio, dañar acuerdos comerciales existentes, lanzar acciones proteccionistas, incluso contra los aliados".







AFP



Trump decretó subidas a los aranceles a productos de China, México, Canadá y la UE.



De hecho, el presidente de Estados Unidos ha impuesto fuertes aranceles a bienes procedentes de la UE, Canadá, México y China.

Darroch agregó que Trump podría "perjudicar aún más la acción internacional sobre el cambio climático o recortar más la financiación de la ONU".

Unión Europea y China

El embajador británico le dijo a Londres que la política exterior combativa de Trump estaba alejando incluso a los aliados tradicionales de Estados Unidos en la Unión Europea (UE).

Según Darroch, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, estaban ocupados alejándose de Trump.

El enviado británico dijo: "No creo que debamos seguirlos".







PA Media



Trump dijo que el embajador Kim Darroch "no ha servido bien a Reino Unido".



Pero advirtió a Londres que el gobierno de Trump podría no facilitarle la vida al próximo primer ministro de Reino Unido, ya sea Boris Johnson o Jeremy Hunt, que buscaría un acuerdo comercial favorable para compensar la salida de la UE.

Según los cables filtrados, Darroch creía que Trump continuaría presionando a Reino Unido para "elegir entre ellos (Estados Unidos) y China".

