Senado aprueba reformas a Ley de Amparo y turna al Ejecutivo; acusan simulación en retroactividad

Escoltas de David Cohen declaran ante el MP; aseguran "no darse cuenta" de que era vigilado

Así arrestaron a Donovan "N", segundo detenido por asesinato del abogado David Cohen

Trump analiza ataques contra cárteles en territorio venezolano; autoriza operaciones encubiertas de la CIA

Victoria's Secret Fashion Show 2025 minuto a minuto

Sheinbaum da seguimiento a censo de Bienestar en San Luis Potosí; reconoce labor de Semar y Defensa Nacional

"No hemos sido notificados"; Adán Augusto e Ignacio Mier rechazan cancelación de su visa estadounidense

EU revoca visas a políticos y funcionarios mexicanos; conoce quiénes enfrentan la medida

¿Usas Tinder o Netflix? Gobierno federal propone que el SAT acceda a datos de apps de citas y streaming

Beatriz Gutiérrez Müller reaparece en la Feria del Libro del Zócalo; regala un ejemplar de "¡Gracias!" que mandó AMLO

Atacan a balazos a alcalde de Elota, Sinaloa; resulta ileso

"Solamente Dios sabe cómo pasó": familias golpeadas por la tragedia; historias de dolor que dejaron las intensas lluvias

Bogotá.- El expresó este miércoles sus "más sentidas condolencias y solidaridad incondicional" a México por las e inundaciones registradas en distintos estados del centro del país, que han dejado al menos 66 muertos y 191 comunidades aisladas.

"El Gobierno de la República de Colombia (...) expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad incondicional al Gobierno y pueblo de los Estados Unidos Mexicanos por las lamentables y las significativas afectaciones materiales ocasionadas por las fuertes precipitaciones e inundaciones", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que ya "son (las) que lamentablemente fallecieron y todavía no hay localizadas 75".

De acuerdo con la mandataria, el número de personas reportadas como desaparecidas también ha disminuido gracias a la coordinación con autoridades estatales.

Cientos de familias siguen viviendo entre el lodo y los escombros tras las fuertes lluvias que provocaron esta devastación. (15/10/2025) Foto: Carlos NAVA / CUARTOSCURO
Cientos de familias siguen viviendo entre el lodo y los escombros tras las fuertes lluvias que provocaron esta devastación. (15/10/2025) Foto: Carlos NAVA / CUARTOSCURO

"Se han localizado 103 personas a partir del teléfono 079 que se habían reportado también como no localizadas", detalló.

En ese sentido, la Cancillería colombiana se solidarizó con "las familias de las víctimas y con todas las personas que han resultado damnificadas por la pérdida de sus bienes y medios de vida".

"El Gobierno de Colombia reconoce la prontitud de las gestiones emprendidas para atender la emergencia y su disposición permanente para colaborar en los esfuerzos de pronta reconstrucción y la localización de las personas desaparecidas", agregó el Ministerio.

Cuba también se solidariza con México

Miguel Díaz-Canel, mandatario cubano, se solidarizó con México tras la tragedia por las lluvias que afectaron sobre todo a los de estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, y que han dejado al menos 66 muertos.

Al repostear un mensaje de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaun, Díaz-Canel añadió que "ante los fuertes daños provocados por las inundaciones en varios Estados de #México, incluidas numerosas víctimas, traslado a la querida Presidenta @Claudiashein la disposición del Gobierno de #Cuba de cooperar en las labores de recuperación y de atención a los damnificados".

