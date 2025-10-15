Bogotá.- El gobierno colombiano expresó este miércoles sus "más sentidas condolencias y solidaridad incondicional" a México por las lluvias e inundaciones registradas en distintos estados del centro del país, que han dejado al menos 66 muertos y 191 comunidades aisladas.

"El Gobierno de la República de Colombia (...) expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad incondicional al Gobierno y pueblo de los Estados Unidos Mexicanos por las lamentables pérdidas humanas y las significativas afectaciones materiales ocasionadas por las fuertes precipitaciones e inundaciones", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que ya "son 66 personas (las) que lamentablemente fallecieron y todavía no hay localizadas 75".

De acuerdo con la mandataria, el número de personas reportadas como desaparecidas también ha disminuido gracias a la coordinación con autoridades estatales.

Cientos de familias siguen viviendo entre el lodo y los escombros tras las fuertes lluvias que provocaron esta devastación. (15/10/2025) Foto: Carlos NAVA / CUARTOSCURO

"Se han localizado 103 personas a partir del teléfono 079 que se habían reportado también como no localizadas", detalló.

En ese sentido, la Cancillería colombiana se solidarizó con "las familias de las víctimas y con todas las personas que han resultado damnificadas por la pérdida de sus bienes y medios de vida".

"El Gobierno de Colombia reconoce la prontitud de las gestiones emprendidas para atender la emergencia y su disposición permanente para colaborar en los esfuerzos de pronta reconstrucción y la localización de las personas desaparecidas", agregó el Ministerio.

Lee también "Solamente Dios sabe cómo pasó": familias golpeadas por la tragedia; las historias de dolor y destrucción tras intensas lluvias

Cuba también se solidariza con México

Miguel Díaz-Canel, mandatario cubano, se solidarizó con México tras la tragedia por las lluvias que afectaron sobre todo a los de estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, y que han dejado al menos 66 muertos.

Al repostear un mensaje de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaun, Díaz-Canel añadió que "ante los fuertes daños provocados por las inundaciones en varios Estados de #México, incluidas numerosas víctimas, traslado a la querida Presidenta @Claudiashein la disposición del Gobierno de #Cuba de cooperar en las labores de recuperación y de atención a los damnificados".

Ante los fuertes daños provocados por las inundaciones en varios Estados de #México, incluidas numerosas víctimas, traslado a la querida Presidenta @Claudiashein la disposición del Gobierno de #Cuba de cooperar en las labores de recuperación y de atención a los damnificados. https://t.co/dI9s4GpinK — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 16, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xcg/mgm