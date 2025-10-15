Más Información
Trump analiza ataques contra cárteles en territorio venezolano; autoriza operaciones encubiertas de la CIA
Sheinbaum da seguimiento a censo de Bienestar en San Luis Potosí; reconoce labor de Semar y Defensa Nacional
"No hemos sido notificados"; Adán Augusto e Ignacio Mier rechazan cancelación de su visa estadounidense
¿Usas Tinder o Netflix? Gobierno federal propone que el SAT acceda a datos de apps de citas y streaming
Beatriz Gutiérrez Müller reaparece en la Feria del Libro del Zócalo; regala un ejemplar de "¡Gracias!" que mandó AMLO
Bogotá.- El gobierno colombiano expresó este miércoles sus "más sentidas condolencias y solidaridad incondicional" a México por las lluvias e inundaciones registradas en distintos estados del centro del país, que han dejado al menos 66 muertos y 191 comunidades aisladas.
"El Gobierno de la República de Colombia (...) expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad incondicional al Gobierno y pueblo de los Estados Unidos Mexicanos por las lamentables pérdidas humanas y las significativas afectaciones materiales ocasionadas por las fuertes precipitaciones e inundaciones", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que ya "son 66 personas (las) que lamentablemente fallecieron y todavía no hay localizadas 75".
De acuerdo con la mandataria, el número de personas reportadas como desaparecidas también ha disminuido gracias a la coordinación con autoridades estatales.
"Se han localizado 103 personas a partir del teléfono 079 que se habían reportado también como no localizadas", detalló.
En ese sentido, la Cancillería colombiana se solidarizó con "las familias de las víctimas y con todas las personas que han resultado damnificadas por la pérdida de sus bienes y medios de vida".
"El Gobierno de Colombia reconoce la prontitud de las gestiones emprendidas para atender la emergencia y su disposición permanente para colaborar en los esfuerzos de pronta reconstrucción y la localización de las personas desaparecidas", agregó el Ministerio.
Lee también "Solamente Dios sabe cómo pasó": familias golpeadas por la tragedia; las historias de dolor y destrucción tras intensas lluvias
Cuba también se solidariza con México
Miguel Díaz-Canel, mandatario cubano, se solidarizó con México tras la tragedia por las lluvias que afectaron sobre todo a los de estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, y que han dejado al menos 66 muertos.
Al repostear un mensaje de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaun, Díaz-Canel añadió que "ante los fuertes daños provocados por las inundaciones en varios Estados de #México, incluidas numerosas víctimas, traslado a la querida Presidenta @Claudiashein la disposición del Gobierno de #Cuba de cooperar en las labores de recuperación y de atención a los damnificados".
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
xcg/mgm