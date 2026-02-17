Nueva York.- El presentador estadounidense Stephen Colbert denunció que la cadena CBS impidió la emisión de su entrevista con el aspirante demócrata al Senado por Texas, James Talarico, debido a los recientes cambios en la normativa de “tiempo igualitario” impulsados por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

Durante la apertura de su programa "The Late Show with Stephen Colbert", el humorista explicó a la audiencia que los abogados de la cadena le comunicaron “claramente” que no podían emitir la entrevista.

Según Colbert, la cadena también le instruyó a no mencionar la ausencia del invitado, una directriz que decidió ignorar.

“Como mi cadena claramente no quiere que hablemos de esto, hablemos de esto”, dijo en su programa del lunes.

El representante texano James Talarico, demócrata por Austin, se dirige a la multitud durante una manifestación contra el ICE en el Parque Panamericano del Este de Austin, el 31 de enero de 2026. Foto: AP

El comediante explicó la regla de “tiempo igualitario” de la FCC, que exige que las cadenas de televisión ofrezcan el mismo tiempo al aire a los candidatos políticos de la oposición.

Colbert también dijo que Brendan Carr, presidente de la FCC designado bajo la administración de Donald Trump, estaba considerando eliminar la excepción para los programas de entrevistas porque, según él, algunos de ellos tenían fines partidistas.

“Usted también tiene motivos partidistas”, dijo Colbert, quien añadió que la administración de Trump quiere silenciar a cualquiera que diga algo malo sobre el presidente en televisión, “porque Trump solo ve televisión”.

De acuerdo con la prensa especializada, la FCC ha abierto una investigación sobre ABC y The View por entrevistas con Talerico.

La cadena CBS ya canceló "The Late Show with Stephen Colbert", cuyo último episodio se estrenará en mayo.

