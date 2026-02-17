Más Información

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental este martes 17 de febrero; persiste la mala calidad del aire

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental este martes 17 de febrero; persiste la mala calidad del aire

Billetes de 500, 100 y 200 pesos, los más falsificados

Billetes de 500, 100 y 200 pesos, los más falsificados

Sheinbaum: Vamos a enviar más ayuda humanitaria a Cuba; reitera desacuerdo con imposición de aranceles anunciada por Trump

Sheinbaum: Vamos a enviar más ayuda humanitaria a Cuba; reitera desacuerdo con imposición de aranceles anunciada por Trump

Nadia López García, la poeta mixteca que sustituye a Marx Arriaga en la SEP; esta es su trayectoria

Nadia López García, la poeta mixteca que sustituye a Marx Arriaga en la SEP; esta es su trayectoria

Justicia real para víctimas, la deuda en redes: Olimpia Coral, activista promotora de la Ley Olimpia

Justicia real para víctimas, la deuda en redes: Olimpia Coral, activista promotora de la Ley Olimpia

Corte adjudica contrato para comedor de trabajadores; “comer en la calle puede intoxicarlos”, justifica

Corte adjudica contrato para comedor de trabajadores; “comer en la calle puede intoxicarlos”, justifica

Investigan posible segunda muerte por sarampión en CDMX; reportan 263 personas contagiadas en la capital

Investigan posible segunda muerte por sarampión en CDMX; reportan 263 personas contagiadas en la capital

¿Las últimas horas de Marx Arriaga en las oficinas de la SEP?; captan a colaboradores retirando artículos en cajas y "diablitos"

¿Las últimas horas de Marx Arriaga en las oficinas de la SEP?; captan a colaboradores retirando artículos en cajas y "diablitos"

Ministra María Estela Ríos será ponente en caso de prisión preventiva; Suprema Corte aclara que no está impedida

Ministra María Estela Ríos será ponente en caso de prisión preventiva; Suprema Corte aclara que no está impedida

Policía de Chilpancingo: Abuso e impunidad

Policía de Chilpancingo: Abuso e impunidad

"Yo no estigmatizo, cumplo con la Ley", Rojo de la Vega responde a Sheinbaum; reporta 11 denuncias por agresiones en San Cosme

"Yo no estigmatizo, cumplo con la Ley", Rojo de la Vega responde a Sheinbaum; reporta 11 denuncias por agresiones en San Cosme

Nueva York.- El presentador estadounidense denunció que la cadena CBS impidió la emisión de su entrevista con el aspirante al Senado por Texas, James Talarico, debido a los recientes cambios en la normativa de “tiempo igualitario” impulsados por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

Durante la apertura de su programa "The Late Show with Stephen Colbert", el humorista explicó a la audiencia que los abogados de la le comunicaron “claramente” que no podían emitir la entrevista.

Según Colbert, la cadena también le instruyó a no mencionar la ausencia del, una directriz que decidió ignorar.

Lee también

“Como mi cadena claramente no quiere que hablemos de esto, hablemos de esto”, dijo en su programa del lunes.

El representante texano James Talarico, demócrata por Austin, se dirige a la multitud durante una manifestación contra el ICE en el Parque Panamericano del Este de Austin, el 31 de enero de 2026. Foto: AP
El representante texano James Talarico, demócrata por Austin, se dirige a la multitud durante una manifestación contra el ICE en el Parque Panamericano del Este de Austin, el 31 de enero de 2026. Foto: AP

El comediante explicó la regla de “tiempo igualitario” de la FCC, que exige que las ofrezcan el mismo tiempo al aire a los candidatos políticos de la oposición.

Colbert también dijo que Brendan Carr, presidente de la FCC designado bajo la administración de , estaba considerando eliminar la excepción para los programas de entrevistas porque, según él, algunos de ellos tenían fines partidistas.

Lee también

“Usted también tiene motivos partidistas”, dijo Colbert, quien añadió que la administración de Trump quiere silenciar a cualquiera que diga algo malo sobre el presidente en televisión, “porque Trump solo ve televisión”.

De acuerdo con la prensa especializada, la FCC ha abierto una investigación sobre y The View por entrevistas con .

La cadena CBS ya canceló "The Late Show with Stephen Colbert", cuyo último episodio se estrenará en mayo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2026: Confirman edad mínima para hacer el trámite y registrar huellas digitales. Foto: Especial

CURP biométrica 2026: Confirman edad mínima para hacer el trámite y registrar huellas digitales

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Así puedes renovar tu visa americana antes de que venza y sin necesidad de entrevista

San Valentín. Foto: iStock-master1305

Día de San Valentín: ¿Por qué se celebra? 20 frases cortas e imágenes para compartir por WhatsApp

Megapuente del 14 de febrero 2026 qué alumnos no tienen clases del 14 al 17. Foto: Especial / SEP

Confirman MEGAPUENTE de 4 días sin clases: ¿Qué alumnos no irán a la escuela del 14 al 17 de febrero?

iStock/Harbucks

Ya puedes llevar tu celular a la entrevista de visa en la Embajada de Estados Unidos en México