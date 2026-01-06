Stephen Colbert lanza dardo a Trump tras intervención de EU a Venezuela: "No puede gobernar dos países"

En medio de la tensión global por la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, realizada por el gobierno de Estados Unidos el pasado 3 de enero, el presentador de televisión Stephen Colbert lanzó una fuerte crítica al gobierno de Donald Trump durante su programa "The Late Show whit Stephen Colbert" transmitido por la cadena CBS.

Durante la primera transmisión del 2026, el comediante abrió su presentación entre risas y gritos del público para comentar sobre la intervención del ejército estadounidense y con una dosis cargada de ironía hizo referencia a los archivos Epstein; “¿Saben lo que significa esto? esos archivos Epstein deben ser una locura”.

El presidente Donald Trump, y el mandatario Nicolás Maduro. Foto: AFP

Stephen Colbert lanza dardo a Trump por intervención de EU a Venezuela

Durante unos minutos, el comediante recapituló a su estilo algunos puntos importantes durante la captura de Maduro, como la foto histórica siendo transportado a Nueva York, otra foto de Trump viendo la transmisión de su operación ejecutando los bombardeos en Caracas, Venezuela y la conferencia en Mar-a-Lago donde el republicano mencionó que dicha operación estuvo “muy bien organizada”.

“Durante meses Estados Unidos ha estado amenazando a Venezuela. Entonces ¿por qué de repente deciden secuestrar a su presidente en lo que parece ser una violación del derecho estadounidense e internacional?, se preguntó Colbert.

Cuando llegó la parte de las declaraciones de Trump sobre lo que pasará con Venezuela y sus planes de gobernar el país hasta que haya una transición segura “Ah, entonces este país y Venezuela. Evidentemente cuando dice ‘América primero’ se refiere alfabéticamente. Es una locura. No puede gobernar dos países a la vez, ni siquiera puede gobernar”.

Finalmente, Colbert hizo una reflexión sobre el trasfondo de la operación enmarcando el interés del mandatario sobre el petróleo en dicha región; “Espero que el pueblo estadounidense no caiga en esto una segunda vez”.

