El parisiense museo del Louvre cerró este viernes varias de sus salas a las visitas públicas tras una nueva inundación provocada por la rotura de una de sus tuberías, informaron a fuentes de la institución. El accidente, el segundo de este tipo en pocos meses, afectó sobre todo a la llamada ‘Sala Cuadrada’, que alberga las colecciones de la Grecia preclásica.

Por medida de precaución, otras salas también fueron cerradas, lo que obligó a desviar al público a otras alas del museo, señalaron las fuentes.No precisaron si la inundación afectó al estado de las colecciones.

Este nuevo incidente se suma a una serie de ellos desde el robo que sufrió el 19 de octubre de 2025, en el que sustrajeron ocho joyas de la Corona francesa valoradas en 88 millones de euros que todavía no han sido recuperadas, pese a la detención de los cuatro presuntos autores materiales.

En noviembre pasado, una galería de antigüedades griegas y varias oficinas se cerraron tras haberse constatado la fragilidad en algunas de las vigas de uno de los flancos del denominado cuadrilátero Sully.

Ese mismo mes hubo una inundación en la biblioteca de antigüedades egipcias por la avería de unas tuberías, de las que se sabía que eran demasiado antiguas, y varios documentos y obras resultaron dañados.

Este mismo jueves la dirección desveló una redada contra una red de fraude en la venta de entradas y de guías turísticos “a gran escala”.A ello se suma que desde principios de año el museo ha cerrado sus puertas varios días por la huelga de personal contra las condiciones de vetustez del establecimiento y sus condiciones laborales.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció a principios de 2025 un ambicioso proyecto de reforma después de que su directora, Laurence des Cars, denunciara su “obsolescencia inquietante”.Con nueve millones de visitantes al año, el que más afluencia recibe del mundo, el Louvre se encuentra en una crisis de reputación.

