Choque en California deja al menos 15 muertos

Un accidente en el sur de California dejó hoy al menos 15 muertos y otros 12 heridos que fueron trasladados al hospital, informaron medios estadounidenses.

El accidente se produjo en la localidad de Imperial, California, al norte de la frontera con México, cuando un vehículo con 27 pasajeros chocó contra un camión que llevaba grava, explicó el director administrativo del departamento de emergencias en el Centro Médico Regional El Centro, según NBC News.

Al menos 14 personas fueron declaradas muertas en el lugar del accidente y otra murió en el hospital.

De momento no se ha informado la gravedad de los heridos.



MASS CASUALTY BUS CRASH IN CALIFORNIA

First footage of the crash site now coming in. Multiple medical helicopters can be seen on the scene.

No confirmed death count at this time.

