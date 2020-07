¿Es un mensaje para el gobierno de China?

Es la pregunta que ha generado un mensaje de Twitter publicado en la cuenta privada del secretario de Estado de EU, Mike Pompeo.

En el tuit aparece Mercer, perro del jefe de la diplomacia estadounidense, con "todos sus juguetes favoritos", entre ellos un peluche del oso Winnie the Pooh.



Mercer and all of her favorite toys! pic.twitter.com/bGal0ui6E2

— Mike Pompeo (@mikepompeo) July 15, 2020