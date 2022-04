Un video viral que muestra las repercusiones del confinamiento de Shanghái sobre sus habitantes fue borrado del internet chino por los censores, suscitando este sábado la incomprensión e incluso la ira de los internautas.

Titulado "Siyue Zhi sheng" ("Las voces de abril"), el video de seis minutos es una secuencia de Shanghái filmada desde el aire.

El autor añadió a estas imágenes en blanco y negro, en orden cronológico, una sucesión de sonidos extraídos de conferencias de prensa, videos publicados en las redes sociales y llamadas telefónicas de los habitantes.



El video comienza con las voces de los líderes políticos que, al comienzo del brote de coronavirus en marzo, dijeron que un corto confinamiento preventivo no era una buena idea debido a sus repercusiones económicas.

El video presenta una veintena de extractos sonoros de habitantes confinados que no pueden obtener alimentos, medicamentos o acudir al hospital; un hombre impedido de volver a su barrio confinado; o una mujer que describe el caos en los centros de cuarentena.



El video fue ampliamente compartido el pasado viernes por la noche en la red social WeChat, pero los censores lograron borrar todo rastro en cuestión de horas.

"Este video no tiene nada de especial. Su contenido ya era conocido. Pero el hecho de ver que incluso eso está censurado, me molesta", escribió este sábado una usuaria.



En señal de descontento, muchos internautas compartieron en WeChat clips musicales de dos canciones con letras contestatarias como "Do You Hear the People Sing?" (del musical "Los Miserables") y "Another Brick In The Wall" (del grupo Pink Floyd).

La primera es una llamada a la rebelión. La segunda fustiga en particular el "control del pensamiento".

El video puede verse en YouTube, aunque ese portal es inaccesible desde China sin recurso a una red virtual privada (VPN), que permite evitar los bloqueos.

Muchos habitantes de Shanghái criticaron en las últimas semanas en las redes sociales diversas situaciones administrativas absurdas a las cuales se vieron confrontados a causa del confinamiento.

Varios videos han sido censurados, pero muchos consiguen una difusión viral antes de ser bloqueados.

La capital económica de China, con una población de 25 millones de personas, se enfrenta a su peor brote de Covid-19 desde el comienzo de la pandemia.

