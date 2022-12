Después de las protestas contra la política de Cero Covid, China levantó algunas restricciones y permitió la reapertura de las empresas, pero apareció en línea un video que muestra a funcionarios de salud sacando a rastras a un hombre de su casa.

El video compartido por CNN en Instagram muestra al hombre en un sofá siendo arrastrado a la fuerza. El joven se esfuerza por negarse, pero dos personas, aparentemente funcionarios de salud, vestidos con equipos de protección personal, lo empujan a pesar de los gritos del hombre, recordó The Indian Express.

El hombre fue identificado como el “contacto cercano” de un paciente con Covid-19 y supuestamente se negó a ir a un centro de cuarentena. El medio agregó que las autoridades de Hangzhou se disculparon por el incidente más tarde.

Se puede escuchar a una mujer que filma el horror que se desarrolla pidiéndoles a los oficiales de materiales peligrosos que "no sean tan violentos", reportó The Sun.

Los dos agentes del confinamiento, conocidos como "Da Bai" o Big Whites por sus uniformes, gritan "pónganse la máscara". Luego intentan agarrarlo y él intenta aferrarse a un sofá.

Hangzhou, Southeast China. Residents who were not infected with Covid were forcibly taken to quarantine.#TheGreatTranslationMovement pic.twitter.com/LKiJvxlwUJ

— The Great Translation Movement 大翻译运动官方推号 (@TGTM_Official) December 1, 2022