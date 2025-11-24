Guayaquil. Un expolicía ecuatoriano que está encarcelado y que es considerado testigo protegido del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio aseguró supuestamente este lunes que el empresario Xavier Jordán, uno de los cuatro procesados como autores intelectuales del crimen, le habría ofrecido 300 mil dólares para que cambie su versión en este caso.

El testimonio anticipado del exagente de investigación fue escuchado en una cámara de gesell, y aunque aún no ha sido revelado por el Ministerio Público, algunos abogados presentes afirmaron a la salida de la diligencia que él aseguró que Jordán lo habría contactado a través de Marcelo Lasso Saavedra, otro testigo en el caso, para ofrecerle dinero.

"No especificó cuál habría sido el cambio de su versión, pero se entendería que es para que siga la misma línea de Lasso Saavedra", contó a EFE Nathaly Salazar, abogada de Verónica Sarauz, la viuda de Villavicencio.

Lee también Primer ministro de Perú insiste que no habrá incursión a embajada de México, pese a dicho del presidente

Lasso Saavedra, excompañero de prisión del narcotraficante fallecido Leandro 'el Patrón' Norero, declaró vía telemática que el expresidente Guillermo Lasso (2021-2023) y su cuñado Danilo Carrera podrían haber financiado el crimen, según se escucha en un vídeo de su testimonio que se filtró hace unos días en redes sociales.

El exmandatario rechazó esa acusación y señaló que solo se trataba de "un burdo intento de desviar la atención" en la investigación.

El exagente de Policía Ronald Herrera rindió su testimonio anticipado sobre los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.



Según indicó, Xavier Jordán habría intentado sobornarlo con 300.000 dólares para que modificara su versión dentro del proceso… pic.twitter.com/vfB18jpuMJ — TC Televisión (@tctelevision) November 25, 2025

La abogada Salazar señaló que ese testimonio también habría sido "comprado por Jordán por 200 mil dólares", según lo que dijo este lunes el exagente.

En un testimonio pasado, el expolicía reveló cómo, por supuesta petición del exministro correísta José Serrano, y en coordinación con el ahora encarcelado empresario Daniel Salcedo, ambos procesados en esta causa, vigilaba y seguía a Villavicencio antes de ser asesinado a la salida de un mitin, pocos días antes de las elecciones extraordinarias en 2023.

Salazar aseguró que espera que "se terminen vinculando a todos los responsables" en este caso, porque el expolicía habría indicado este lunes "que quienes estaban detrás del asesinato de Villavicencio eran Serrano y la Revolución Ciudadana", en referencia al partido político del expresidente Rafael Correa (2007 - 2017).

Lee también Gobierno de Trump planea revisar casos de refugiados admitidos durante presidencia de Biden; acusa se hicieron "con rapidez"

"En algunos testimonios se ha mencionado de manera expresa el nombre de Rafael Correa Delgado. ¿Por qué ni siquiera fue llamado a rendir versión?", cuestionó.

Hasta el momento, han sido condenados a prisión cinco personas como autores materiales del asesinato, entre ellos Carlos Angulo (alias El Invisible), un cabecilla de Los Lobos que estuvo a cargo de planificar la ejecución y logística del homicidio desde una cárcel.

Otros ocho implicados en el caso murieron antes del juicio, entre ellos los siete sicarios colombianos que participaron en el magnicidio.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mgm