Diputado del PRI responde a Segob por señalarlo de estar detrás de bloqueos de transportistas; "acudí por invitación", dice

Bloqueo de transportistas; 22 estados y más de 40 carreteras afectadas, consulta la lista completa

Segob señala mano política en bloqueos de transportistas; Monreal asegura que no hay elementos para afirmarlo

Cubanos en México rechazan propuesta de Rojo de la Vega de fundir estatuas del "Che" y Fidel; exigen reinstalación

Bloqueos carreteros: "¿Al ser la afectación en vías federales es un delito o no?", cuestiona Segob; "No nacimos ayer", dice a manifestantes

Refuerzan vallas de Palacio Nacional con bloques de cemento; muralla llega a la Catedral

Protesta trans en Centro Histórico de la CDMX; colectivos exigen justicia ante ola de transfeminicidios

Sheinbaum recibe a Carlos Slim en Palacio Nacional; es la quinta reunión que sostiene con el empresario

Tras asesinato, alumnos del CCH Sur se preparan para posible retorno a clases; advierten deficiencias en seguridad

Caso Carlos Manzo: cae "El Pelón"; es identificado como reclutador de dos implicados en asesinato del alcalde de Uruapan

PAN denuncia ante FGR disturbios y detenciones en marcha de Generación Z; "no existe bloque negro, es bloque guinda", señala

Gobernador de Coahuila rinde informe; presume niveles de seguridad

Guayaquil. Un expolicía ecuatoriano que está encarcelado y que es considerado testigo protegido del asesinato del candidato presidencial aseguró supuestamente este lunes que el empresario Xavier Jordán, uno de los cuatro procesados como del crimen, le habría ofrecido 300 mil dólares para que cambie su versión en este caso.

El testimonio anticipado del exagente de investigación fue escuchado en una cámara de gesell, y aunque aún no ha sido revelado por el , algunos abogados presentes afirmaron a la salida de la diligencia que él aseguró que Jordán lo habría contactado a través de Marcelo Lasso Saavedra, otro testigo en el caso, para ofrecerle dinero.

"No especificó cuál habría sido el cambio de su versión, pero se entendería que es para que siga la misma línea de Lasso Saavedra", contó a EFE Nathaly Salazar, abogada de Verónica Sarauz, la viuda de Villavicencio.

Lasso Saavedra, excompañero de prisión del fallecido Leandro 'el Patrón' Norero, declaró vía telemática que el expresidente Guillermo Lasso (2021-2023) y su cuñado Danilo Carrera podrían haber financiado el , según se escucha en un vídeo de su testimonio que se filtró hace unos días en redes sociales.

El exmandatario rechazó esa acusación y señaló que solo se trataba de "un burdo intento de desviar la atención" en la .

La abogada Salazar señaló que ese testimonio también habría sido "comprado por Jordán por 200 mil dólares", según lo que dijo este lunes el exagente.

En un testimonio pasado, el expolicía reveló cómo, por supuesta petición del exministro correísta José Serrano, y en coordinación con el ahora encarcelado empresario Daniel Salcedo, ambos procesados en esta causa, vigilaba y seguía a Villavicencio antes de ser asesinado a la salida de un mitin, pocos días antes de las elecciones extraordinarias en 2023.

Salazar aseguró que espera que "se terminen vinculando a todos los responsables" en este caso, porque el habría indicado este lunes "que quienes estaban detrás del asesinato de Villavicencio eran Serrano y la Revolución Ciudadana", en referencia al partido político del expresidente Rafael Correa (2007 - 2017).

"En algunos testimonios se ha mencionado de manera expresa el nombre de Rafael Correa Delgado. ¿Por qué ni siquiera fue llamado a rendir versión?", cuestionó.

Hasta el momento, han sido condenados a prisión cinco personas como autores materiales del asesinato, entre ellos (alias El Invisible), un cabecilla de Los Lobos que estuvo a cargo de planificar la ejecución y logística del homicidio desde una cárcel.

Otros ocho implicados en el caso murieron antes del juicio, entre ellos los siete sicarios colombianos que participaron en el .

ss/mgm

