Cuernavaca, Mor.- Adrián “N”, “El Belicón”, detenido hace ocho días con drogas y armas, según el reporte de la Policía Morelos, fue puesto en libertad por el juez especializado de Control, César Augusto Galán Delgado, al encontrar graves inconsistencias en el operativo policial realizado el pasado 3 de julio de 2025 en esta ciudad.

En ese operativo también fue detenido Jesús Antonio y ambos fueron imputados por la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) de cometer delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo, resistencia de particulares y portación ilegal de arma de fuego.

Sin embargo, en la audiencia celebrada la noche de ayer, miércoles 9 de julio, la defensa presentó una serie de videos y las declaraciones de testigos presenciales, y demostró varias irregularidades en la actuación policial de agentes adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Morelos.

Lee también Gobierno de Morelos arranca proyecto para atender Alerta de Violencia de Género; suman 61 mujeres asesinadas hasta mayo

Juez de control libera a “El Belicón”, expolicía de Morelos (10/07/2025). Foto: Cortesía de El Guardián MX

Detectan irregularidades durante operativo

Según lo expuesto en la audiencia, los agentes aprehensores afirmaron haber recibido un reporte sobre personas armadas en una camioneta. No obstante, la defensa argumentó que los oficiales llegaron al lugar antes, incluso de que se registrara oficialmente la denuncia al número de emergencias, lo que generó dudas sobre la veracidad del operativo.

Además, la versión de los agentes policiales sobre cómo y dónde fue detenido Adrián fue desacreditada por las imágenes y los peritajes forenses que presentó la defensa encabezada por el Bufete de Solución Forense en Asuntos Jurídicos, y que exhibió la teoría fabricada de la FIDAI.

El material audiovisual mostró claramente que Adrián, expolicía preventivo de Cuernavaca, no se encontraba dentro del vehículo cuando la policía llegó, y evidenció que los agentes manipularon indebidamente la camioneta pues no respetaron el protocolo de actuación policial y presuntamente sembraron la droga, el arma y demás objetos.

Lee también Gobierno de Morelos exige antidoping y antecedentes no penales a taxistas; conductores realizan bloqueo

El expolicía “El Belicón” portaba armas, drogas y auto alterado al momento de su detención en Morelos (03/07/2025). Foto: Especial

Otro aspecto cuestionado por el juez fue el ingreso forzado a varios domicilios sin orden de cateo, además del uso excesivo de la fuerza, la falta de claridad sobre el número real de agentes involucrados y el despliegue operativo de una aeronave para hacer notar la presencia policial.

La defensa también ofreció la declaración de Adrián quien manifestó al juez Galán Delgado: “Todo lo que aparece en los videos soy yo. Las cosas que ponen como el chaleco no es mío, el arma no es mía y mi camioneta no cuenta con reporte de robo”, dijo “El Belicón”.

En virtud de estas graves violaciones al debido proceso y los derechos humanos, el juez determinó no vincular a proceso penal a las personas imputadas y ordenó su inmediata liberación, aclarando que la resolución puede ser apelada por la Fiscalía en un plazo máximo de tres días hábiles.

Lee también Vinculan a proceso a presunto feminicida de Keila Nicole en Baja California; se habría inspirado en la serie "Dexter"

Aunque la defensa solicitó en la audiencia al Juez de Control, que diera parte del caso a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) para fincar responsabilidades, no hubo ningún pronunciamiento al respecto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/cr