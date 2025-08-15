Atizapán de Zaragoza, Méx.— Los gobiernos de Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero y Atizapán de Zaragoza, junto con autoridades de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), reforzarán acciones para prevenir inundaciones en colonias cercanas a la presa El Ángulo.

En una mesa de trabajo intermunicipal, las autoridades se comprometieron a realizar trabajos de limpieza y desazolve de ríos, canales y de la presa.

Además de realizar acciones para la rehabilitación de la Planta Tratadora Cumbres del Sol; y el avance en el Proyecto Colector Quetzal, con fecha de término programada para el 15 de diciembre entrante.

Las autoridades estatales y municipales también acordaron adelantar horarios de trabajo a las 7 de la mañana, debido a las lluvias intensas que se han resgistrado en los últimos días, y establecer guardias vespertinas y nocturnas para retirar residuos y basura.