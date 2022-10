Captan en 3 videos movilizaciones tras apuñalamiento masivo cerca de un casino en Las Vegas

Autoridades registraron este jueves un apuñalamiento masivo en Las Vegas que dejó un saldo de una persona muerta y cerca de cinco heridos.

De acuerdo con el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, cerca de las 11:42 horas de la mañana del jueves la policía recibió un informe de un apuñalamiento con múltiples víctimas frente a un casino en la cuadra 3100 de South Las Vegas Boulevard.

Los heridos fueron transportados a hospitales locales y se desconoce la gravedad de sus heridas, añadió la policía.

El lugar del incidente, próximo a enormes centros de entretenimiento como el Wynn Las Vegas y The Venetian, fue acordonada y registró masiva presencia policial.



Por su parte, usuarios de redes sociales compartieron a través de Twitter videos en donde se muestra a los paramédicos ayudando a trasladar a las personas afectadas.

This raw video shot by Montreal tourist Pierre Fandrich shows one of the victims of a mass stabbing on the Las Vegas Strip. Eight were stabbed. Two are dead. Three are critical. | Coverage: https://t.co/v6L29iayAt pic.twitter.com/Ve5gm2M905 — Brett Clarkson (@BrettClarkson_) October 6, 2022

Mientras que en otro video se muestra a policías y ambulancias arribar en el lugar.

This was before all the ambulance/ firefighter trucks and police started to pull up everything escalated quickly when a lady and and gentlemen pulled aside of the 203 bus stop. Screaming on the phone to the police about the stabbing. #lasvegas #stabbing pic.twitter.com/2JCX0i13iH — Josh gibson (@NiceeOoh) October 6, 2022

Según 13 Action News el tráfico a lo largo de Spring Mountain en Las Vegas Boulevard se cerrará mientras se lleva a cabo una investigación.

Journalists are everywhere. Roads are shut down. A couple of the showgirls were stabbed near Las Vegas casino. pic.twitter.com/58mnwCR38f — Meliza (@melizamarrie) October 6, 2022

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

vare