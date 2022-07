Captan en video el momento en que un tiburón queda cara a cara con un nadador

En las últimas horas circuló masivamente en redes sociales un estremecedor video que muestra cómo un nadador se salvó de milagro del ataque de un tiburón. La grabación fue compartida en TikTok por el usuario @xdeep_blue que suele publicar contenido relacionado a estos animales. Dentro de los miles de comentarios que se observaron, los usuarios no salieron de su espanto.

Diariamente se observan todo tipo de contenidos virales en las redes sociales. Gracias al espacios que representan las plataformas para difundir situaciones, cualquier historia puede llegar a millones de personas con solamente postearla en una red.

Dentro de ese universo, algunas de las imágenes que más llaman la atención tienen que ver con animales salvajes y su interacción con humanos. En este caso, el protagonista fue un tiburón que se encontraba en las aguas de Australia y que aterrorizó a toda la red social.

Concretamente, las imágenes se tomaron en la región australiana de Queensland. Allí se puede ver a un joven en el agua con una jaula en su mano mientras bromea y se ríe de frente a cámara. Sin embargo, rápidamente la situación tomó otro rumbo.

El hombre que hasta hace unos segundos se divertía, gritó y lanzó la jaula contra el agua. Mientras tanto, sus amigos, que estaban a bordo de la embarcación junto a él, se reían y parecían no entender lo que ocurría. Segundos después, el problema quedó muy claro.

Lee también: Ataque de tiburón en Florida deja a un menor hospitalizado con heridas graves