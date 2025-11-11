Santiago. Los principales favoritos de la elección presidencial del 16 de noviembre en Chile, la izquierdista Jeannete Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, cerraron sus campañas en la capital con ataques cruzados y poniendo énfasis en el combate a la delincuencia.

El temor de los chilenos ante el aumento de la criminalidad se ha apoderado de la campaña electoral, pese a ser uno de los países más seguros del continente.

Ambos han enfocado su campaña en el combate a la delincuencia y la migración irregular. En Chile, viven unos 337 mil extranjeros indocumentados, la mayoría venezolanos, según cifras oficiales.

"Junto con abordar los temas de seguridad en mi gobierno vamos a hacer que cada familia chilena llegue tranquila a fin de mes", prometió Jara.

Ante una multitud que llenó la plaza principal del barrio de Maipú, en el oeste de Santiago, Jara dijo que lo que está en juego el domingo es "una elección donde hay dos modelos muy distintos de país".

Por un lado, el proyecto que lidera como militante del Partido Comunista "que mira hacia el futuro", y por el otro, el que encabeza Kast, que "pone al centro el odio, el miedo y la desesperanza", afirmó.

Jeanette Jara durante su cierre de campaña. (11/11/25) Foto: X captura de pantalla

La exministra del gobierno de Gabriel Boric, de 51 años, Jara encabeza una coalición de nueve partidos de centro izquierda.

"Si votamos por candidatos de ultraderecha, retrocedemos en todos nuestros derechos femeninos", dijo a la AFP Michelle Ponce, una trabajadora social de 19 años que asistió al evento.

Jara lidera los sondeos, pero sin los votos suficientes para abrochar un triunfo en primera vuelta.

Vestida con un traje de dos piezas color púrpura, la candidata terminó su discurso en compañía de su único hijo, de 19 años.

Candidato de ultraderecha asegura que creará "gobierno de emergencia"

Kast, un abogado ultraconservador de 59 años, figura segundo, pero vencería en el probable balotaje del 14 de diciembre.

En el Movistar Arena, en el centro de la capital, unas 10 mil personas eufóricas lo acompañaron ondeando banderas chilenas. Allí reiteró su intención de crear un "gobierno de emergencia" para enfrentar la delincuencia.

"Queremos un país donde el delincuente tenga miedo y el ciudadano camine libre. Sin orden no hay libertad, y sin libertad no hay futuro", espetó ante la audiencia.

Además, acusó a Jara de ser "la continuadora de un gobierno fracasado", liderado por el izquierdista Gabriel Boric.

Vestida con símbolos del candidato, Jacqueline Ruz, de 56 años, se lamentó: "Estamos totalmente inseguros. Las cosas que se han visto este último año no se han visto jamás". "Necesitamos a alguien que ponga mano dura", dijo a la AFP al justificar su voto por Kast.

