Javier Duarte tendrá que esperar para salir de prisión; jueza aplaza audiencia

Unión de Productores de Caña se deslinda de protestas y bloqueos; alcanzan nuevo acuerdo de arancel al azúcar importada

Tres de los 19 ataques de EU a presuntas narcolanchas han sido en costas de Acapulco: Washington Post; suman 76 muertos

Detienen a 6 militares involucrados en la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa; FGR dará seguimiento al caso, dice

Hallan sin vida a niña de 4 años desaparecida tras agresión armada en Juchitán, Oaxaca; hay 3 detenidos

Rosa Icela llama a la CNTE a mantener el diálogo ante anuncio de paro nacional; rechaza manifestaciones "con tintes políticos"

Salud reporta 74 casos de sarampión activos en nueve estados de México; suman 5 mil 153 en el 2025

Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses

Tras un año, diputados instalan Comité de Ética; sancionará a legisladores y difundirá principios de conducta

¿Hasta cuándo afectará el frente frío número 13 al Valle de México?

Asaltan joyería en centro comercial de San Jerónimo, en alcaldía Álvaro Obregón; no se reportan lesionados

Estudiantes de secundaría en Zacatecas crean catálogo sexual con IA; suspenden a directivos y maestros protestan

Santiago. Los principales favoritos de la elección presidencial del 16 de noviembre en , la izquierdista Jeannete Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, cerraron sus campañas en la capital con ataques cruzados y poniendo énfasis en el combate a la delincuencia.

El temor de los chilenos ante el aumento de la criminalidad se ha apoderado de la , pese a ser uno de los países más seguros del continente.

Ambos han enfocado su campaña en el combate a la delincuencia y la migración irregular. En Chile, viven unos 337 mil extranjeros indocumentados, la mayoría venezolanos, según cifras oficiales.

"Junto con abordar los temas de seguridad en mi gobierno vamos a hacer que cada familia chilena llegue tranquila a fin de mes", prometió Jara.

Ante una multitud que llenó la plaza principal del barrio de Maipú, en el oeste de Santiago, Jara dijo que lo que está en juego el domingo es "una elección donde hay dos modelos muy distintos de país".

Por un lado, el proyecto que lidera como militante del Partido Comunista "que mira hacia el futuro", y por el otro, el que encabeza Kast, que "pone al centro el odio, el miedo y la desesperanza", afirmó.

Jeanette Jara durante su cierre de campaña. (11/11/25) Foto: X captura de pantalla
Jeanette Jara durante su cierre de campaña. (11/11/25) Foto: X captura de pantalla

La exministra del gobierno de Gabriel Boric, de 51 años, Jara encabeza una coalición de nueve partidos de centro izquierda.

"Si votamos por candidatos de ultraderecha, retrocedemos en todos nuestros derechos femeninos", dijo a la AFP Michelle Ponce, una trabajadora social de 19 años que asistió al evento.

Jara lidera los sondeos, pero sin los votos suficientes para abrochar un triunfo en primera vuelta.

Vestida con un traje de dos piezas color púrpura, la candidata terminó su discurso en compañía de su único hijo, de 19 años.

Candidato de ultraderecha asegura que creará "gobierno de emergencia"

Kast, un abogado ultraconservador de 59 años, figura segundo, pero vencería en el probable balotaje del 14 de diciembre.

En el Movistar Arena, en el centro de la capital, unas 10 mil personas eufóricas lo acompañaron ondeando banderas chilenas. Allí reiteró su intención de crear un "gobierno de emergencia" para enfrentar la delincuencia.

"Queremos un país donde el delincuente tenga miedo y el ciudadano camine libre. Sin orden no hay libertad, y sin libertad no hay futuro", espetó ante la audiencia.

Además, acusó a Jara de ser "la continuadora de un gobierno fracasado", liderado por el izquierdista Gabriel Boric.

Vestida con símbolos del candidato, Jacqueline Ruz, de 56 años, se lamentó: "Estamos totalmente inseguros. Las cosas que se han visto este último año no se han visto jamás". "Necesitamos a alguien que ponga mano dura", dijo a la AFP al justificar su voto por Kast.

