Canción de Shakira anima a usuarias a contar historias de terror sobre infidelidades

La colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap han batido récord con "Bizarrap Music Sessions #53". La canción con dedicatoria especial a Gerard Piqué ha sido un fenómeno mundial y ha hecho que otras mujeres cuenten sus propias historias de terror de infidelidades.

En Twitter, las usuarias han comenzado a sacar sus demonios:

"Shaki, canta por mi que lo bañaba en el hospital recién operado de un cáncer y mientras me iba a la casa a vestir metía a la otra en la habitación de la clínica", escribió la usuaria María José Bustamante.

Otra quien decidió contar lo que le pasó fue la internauta Mafalda Simpons, quien compartió cómo su esposo la engañó mientras ella apoyaba a su hijo que estaba internado en una clínica siquiatrica.



Mi hijo, el 1o de enero de 2017 intento suicidarse, me interné con él en una clínica siquiatrica durante 4 días en donde yo no salía para no dejarlo solo y mi esposo aprovecho ese momento tan triste y perturbador para engañarme. — Mafalda Simpons (@Lagarciap16) January 12, 2023

Lee también: “¡La mermelada, padre, la mermelada!”: tuit del papa Francisco desata debate sobre canción de Shakira contra Piqué

Yulysarai narró: "Nos íbamos a casar y viajé con mis padres cuando llegué estaba raro encontré un babydoll en su cajón después supe q la había llevado a la casa de mis padres,cuando le pregunté Dijo fueron solo 3 veces,lo q+dolió no fue la infidelidad fue la falta de respeto a mis papás".

La periodista Ana Requena Aguilar destaca en el artículo "Las mujeres ya no lloramos, las mujeres facturamos o por qué Shakira le da una vuelta al relato del despecho", en el medio El Diario, que "Shakira no es la despechada doliente ni pasiva, no ejerce el despecho zen que tan fácil es de predicar, especialmente sin conocer las circunstancias personales de quien lo vive (...)

"Si hay un estereotipo de ‘la ex’, es el que muestra a las ‘dejadas’ como mujeres perversas, aprovechadas y algo locas. Y aquí Shakira sí se apropia absolutamente de ese arquetipo para reivindicar que una con su dolor hace lo que puede y lo que quiere, también escribir y cantar canciones y ganar dinero con ello".

Lee también Paquita la del Barrio se declara "team Shakira" en Twitter

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.