Canciller de Irán llama "payaso arrogante" a Mike Pompeo

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Javad Zarif, llamó al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, como "payaso arrogante", luego que el 2 de enero, compartiera un video en Twitter, donde presuntamente, la gente en Irak baila tras la muerte del general iraní Qassem Soleimani.

"Hace 24 horas, un payaso arrogante, disfrazado de diplomático, afirmó que la gente bailaba en las ciudades de Irak. Hoy, cientos de nuestros hermanos y hermanas iraquíes le ofrecieron su respuesta en todo su territorio", escribió Zarif en Twitter, haciendo referencia al multitudinario cortejo fúnebre de Soleimani este día.



24 hrs ago, an arrogant clown— masquerading as a diplomat— claimed people were dancing in the cities of Iraq.

Today, hundreds of thousands of our proud Iraqi brothers and sisters offered him their response across their soil.

End of US malign presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/eTDRyLN11c

— Javad Zarif (@JZarif) January 4, 2020