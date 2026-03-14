Berlín.- El filósofo alemán Jürgen Habermas falleció este sábado a los 96 años, según informaron medios germanos como la revista Der Spiegel, que citó como fuente a la editorial que publica los libros del célebre autor en Alemania, Suhrkamp.

Tanto la revista Der Spiegel como el diario Bild citaron como fuente a la editorial, que recibió la noticia del fallecimiento del influyente intelectual germano a través de su familia.

La televisión pública ARD informó de que el autor de 'Teoría de la Acción Comunicativa' falleció en la ciudad alemana de Starnberg.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc