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Berlín.- El filósofo alemán Jürgen Habermas falleció este sábado a los 96 años, según informaron medios germanos como la revista Der Spiegel, que citó como fuente a la editorial que publica los libros del célebre autor en Alemania, Suhrkamp.
Tanto la revista Der Spiegel como el diario Bild citaron como fuente a la editorial, que recibió la noticia del fallecimiento del influyente intelectual germano a través de su familia.
La televisión pública ARD informó de que el autor de 'Teoría de la Acción Comunicativa' falleció en la ciudad alemana de Starnberg.
mcc
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