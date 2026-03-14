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Berlín.- El filósofo alemán Jürgen Habermas falleció este sábado a los 96 años, según informaron medios germanos como la revista Der Spiegel, que citó como fuente a la editorial que publica los libros del célebre autor en Alemania, Suhrkamp.

Tanto la revista Der Spiegel como el diario Bild citaron como fuente a la editorial, que recibió la noticia del fallecimiento del influyente intelectual germano a través de su familia.

La televisión pública ARD informó de que el autor de 'Teoría de la Acción Comunicativa' falleció en la ciudad alemana de Starnberg.

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mcc

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