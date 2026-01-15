Más Información
Sheinbaum: reforma electoral no busca desaparecer las cosas que han funcionado; rechaza que México vaya hacia un régimen
VIDEO: Tropas europeas llegan a Groenlandia tras reunión con EU; es una muestra de apoyo a Dinamarca
Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro
Ildefonso Guajardo se deslinda de vínculos con Samuel García Rivero; exfuncionario está relacionado con asesinato de Carlos Manzo
Gusano barrenador ya alcanza a animales silvestres; aves, ciervo, búfalo y un primate, los afectados
EU sanciona a funcionarios de Irán acusados de reprimir protestas; busca señalar quienes están detrás de la "opresión tiránica"
Un ciudadano canadiense ha muerto “a manos de las autoridades iraníes”, informó Ottawa el jueves, en medio de fuertes protestas contra el gobierno de Teherán.
“Acabo de enterarme de que un ciudadano canadiense ha muerto en Irán a manos de las autoridades iraníes”, declaró la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, sin dar más detalles.
Añadió que la respuesta de Teherán a las “protestas pacíficas” ha “llevado al régimen a despreciar flagrantemente la vida humana”.
Equipo de Trump prepara opciones militares en Irán, reporta el Washington Post; ocurre tras suspensión de diálogo con Teherán
