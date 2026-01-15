Más Información

Sheinbaum: reforma electoral no busca desaparecer las cosas que han funcionado; rechaza que México vaya hacia un régimen

VIDEO: Tropas europeas llegan a Groenlandia tras reunión con EU; es una muestra de apoyo a Dinamarca

Aumenta desactivación de drones y minas del narco; sube 122% en Michoacán

Ebrard asegura que México ya está en la revisión del T-MEC; prevé concluir el proceso el 1 de julio

Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro

Semar halla en Guerrero narcolaboratorio; estaría vinculado a cuñado de "El Chapo"

Ildefonso Guajardo se deslinda de vínculos con Samuel García Rivero; exfuncionario está relacionado con asesinato de Carlos Manzo

Gusano barrenador ya alcanza a animales silvestres; aves, ciervo, búfalo y un primate, los afectados

Liberan a exrector; aún no se define su situación

PT cuestiona la reforma electoral de Morena, su aliado; “hay temas más importantes”, dicen

EU sanciona a funcionarios de Irán acusados de reprimir protestas; busca señalar quienes están detrás de la "opresión tiránica"

VIDEO: EU captura otro petrolero en el mar Caribe; continúa su campaña contra buques sancionados

Un ciudadano canadiense ha muerto “a manos de las autoridades iraníes”, informó Ottawa el jueves, en medio de fuertes protestas contra el gobierno de .

“Acabo de enterarme de que un ciudadano canadiense ha muerto en a manos de las autoridades iraníes”, declaró la ministra de Exteriores de , Anita Anand, sin dar más detalles.

Añadió que la respuesta de Teherán a las “protestas pacíficas” ha “llevado al régimen a despreciar flagrantemente la ”.

