Watsonville California.- Dos avionetas chocaron este jueves en el norte de California cuando intentaban aterrizar en un aeropuerto local y al menos dos de los tres ocupantes murieron, dijeron las autoridades este jueves.

La colisión ocurrió en el Aeropuerto Municipal de Watsonville antes de las 3 p. m., según un tuit de la ciudad de Watsonville.

Había dos personas a bordo de un Cessna 340 bimotor y sólo el piloto a bordo de un Cessna 152 monomotor durante el accidente, según la Administración Federal de Aviación. Las autoridades dicen que se informaron múltiples muertes, pero no quedó claro de inmediato si alguien sobrevivió.

Los pilotos estaban en sus aproximaciones finales al aeropuerto cuando ocurrió la colisión, dijo la FAA en un comunicado. La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte están investigando el accidente.

En la tierra no hubo heridos.

Fotos y videos de la escena publicados en las redes sociales mostraban los restos de un pequeño avión en un campo de hierba cerca del aeropuerto. Una foto de la ciudad de Watsonville mostró daños en un pequeño edificio en el aeropuerto, con bomberos en el lugar.

#BREAKING: Two small planes have collided mid-air

#SantaCruz | #California

Right now multiple authorities are responding to Two small private planes that have collided mid-air in Santa Cruz County. Both planes crashed to the ground near Watsonville Airport pic.twitter.com/AaKh2Mco2d

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 18, 2022