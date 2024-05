Un fugitivo apodado el “violador del mal aliento” ha sido detenido en la bahía de San Francisco más de 16 años después de que huyera tras su condena por agredir sexualmente a una compañera de trabajo en Massachusetts, informaron esta semana las autoridades.

Tuen Kit Lee fue declarado culpable en un juicio celebrado en 2007 del secuestro y violación de la joven a punta de navaja en su casa de Quincy, al sur de Boston, informó el martes el Servicio de Marshals de Estados Unidos en un comunicado.

Sin embargo, se le fijó fianza de 100 mil dólares, y Lee desapareció poco antes de los alegatos finales, en septiembre de ese año. Ya había huido del estado cuando el jurado emitió el veredicto de culpabilidad.

Las autoridades mantuvieron vivo el caso en los medios de comunicación y la foto de Lee apareció varias veces en el programa de televisión Los más buscados de América. Después de que aparecieran imágenes en las redes sociales de un hombre que se sospechaba era Lee, los investigadores pudieron seguirle la pista hasta el condado californiano de Contra Costa, según las autoridades.

Los Marshals y la policía detuvieron a Lee el martes tras verle salir junto a una mujer de una “residencia multimillonaria” cerca de Danville, al este de Oakland, según las autoridades. Después de que su auto fue detenido, Lee proporcionó inicialmente un nombre falso, pero confesó cuando fue presionado sobre su verdadera identidad, dijeron las autoridades. Más tarde fue identificado mediante huellas dactilares.

“Su compañera, después de 15 años juntos en California, no sabía quién era realmente”, afirmó un comunicado de la Policía Estatal de Massachusetts.









El 2 de febrero de 2005, Lee irrumpió en la casa de una camarera que trabajaba en el restaurante de la familia de Lee en Quincy, un suburbio de Boston, la retuvo a punta de cuchillo, le ató las manos a una cama con una cremallera y la violó brutalmente, según declaró entonces la policía.

Aunque llevaba un pasamontañas, los investigadores pudieron identificarlo en parte porque la víctima reconoció el mal aliento de Lee, quien padece halitosis, según la policía. De ahí el apodo de "el violador del mal aliento".

Las pruebas de ADN también vincularon a Lee, que al parecer se hacía llamar "Randy", con la escena del crimen, donde el novio de la víctima la encontró horas después del ataque.

"Hay delincuentes violentos que creen que pueden cometer delitos y no tener que rendir cuentas de sus actos", declaró el inspector jefe Sean LoPiccolo, jefe del Grupo Especial de Fugitivos de la Región Suroeste del Pacífico del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, en señalamientos retomados por el diario The New York Post.

"Tuen Lee estuvo fugitivo durante más de 16 años y esperamos que la inquebrantable dedicación de las fuerzas del orden para localizarlo y detenerlo aporte tranquilidad a la víctima y a su familia", añadió. Lee enfrenta posible cadena perpetua.

mcc