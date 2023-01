Buzz Aldrin, astronauta que pisó la Luna, se casa por cuarta vez al cumplir 93 años

El legendario astronauta del Apolo 11, Buzz Aldrin, la segunda persona en pisar la Luna, anunció que se casó con su novia el viernes pasado, cuando cumplió 93 años.

Edwin "Buzz" Aldrin y Anca Faur, vicepresidenta ejecutiva de la empresa Buzz Aldrin Ventures, se casaron en una ceremonia privada.

"En mi cumpleaños número 93 (...) me complace anunciar que mi amor de hace mucho tiempo, la doctora Anca Faur, y yo nos hemos casado", tuiteó Aldrin, junto con fotos de él y Faur, quien según reportes tiene 63 años.



On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn

— Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) January 21, 2023