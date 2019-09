Buscan erradicar la guerra

Mérida, Yuc.— Aunque Rubén González Sosa sólo tiene 19 años ya sueña con contribuir a la construcción de la paz mundial. Originario de Mérida, Yucatán, este joven se dice preocupado por las guerras que asedian al mundo.

El asesinato de personas inocentes, el hambre y la miseria provocada por los conflictos bélicos son algunas de las situaciones que más conmueven al estudiante de Ingeniería Industrial Logística: “Yo soy una persona muy tranquila, no suelo exaltarme o buscar problemas, siempre los evito, entonces no me gusta ver que las guerras suceden en varias partes del mundo e incluso aquí en Yucatán hay problemas que no dejan que haya paz”, dijo el joven.

Rubén fue uno de los miles de jóvenes que participaron ayer en el Laboratorio de la Paz, en el marco de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz.

El evento, en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán, consistió en estimular el debate entre estudiantes de varios países del mundo para que crearan propuestas sobre cómo lograr la paz mundial a través del desarme nuclear, la erradicación de la violencia, el hambre y la desigualdad, el freno a la migración y la intervención de otros fenómenos sociales.

Óscar Hernández Castro es otro estudiante que participó: “La corrupción es el principal problema de muchas cosas, por ejemplo, la inseguridad. La corrupción ocasiona muchos más problemas como también la falta de educación y lamentablemente en México hay una gran corrupción”.

El joven tiene 20 años y estudia en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Zacatecas y en entrevista con EL UNIVERSAL hizo un llamado para que la sociedad en general y los gobiernos se comprometan con la construcción de la paz.

Otra asistente, Mariana Rivera, dijo que en un futuro trabajará para mejorar la enseñanza: “La educación es la base para cualquier cosa, si tienes una buena educación y posibilidades para acceder a ella podrías llegar más lejos para cambiarlo”. Como a muchas otras personas, Mariana Rivera y su compañera Miroslava se inspiraron en Rigoberta Menchú, activista, y Juan Manuel Santos, expresidente.