Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum

Juez niega prisión para 4 cómplices de Raúl Rocha Cantú, acusados por FGR

Sheinbaum reacciona a anuncio de Trump sobre nombrar a fentanilo como “arma de destrucción masiva”; la soberanía "no está discusión", reitera

Jet que salió de Acapulco se desploma en Toluca; esto se sabe del accidente y las víctimas

César Duarte “licuó” 73.9 mdp en su gestión, detalla la FGR

CNBV revoca licencia de operación a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo

Sheinbaum reprueba “espectáculo” de violencia en el Congreso de CDMX; “es condenable”, dice

Navidad sin aguinaldo para 13.7 millones de trabajadores

“Si no nos unimos, nos van a aplastar”; Musacchio llama a periodistas a unirse contra la censura

Harfuch sostiene llamada telefónica con el ministro de Seguridad canadiense; acuerdan fortalecer Plan de Acción Canadá–México

Así comenzó la pelea en el Congreso; una reserva de Morena rompió el acuerdo y estalló el zafarrancho entre diputadas

Avalan desaparición del Info CDMX; gritos, empujones y toma de tribuna marcan la sesión

París. La primera dama de defendió su uso de unpara criticar a manifestantes feministas, diciendo que los comentarios fueron “torpes” pero hechos en privado cuando “no vi que alguien detrás de mí estaba filmando”.

En declaraciones al medio de comunicación en línea Brut, reconoció en una entrevista en video publicada el lunes por la noche que su lenguaje había sido “muy directo”. Pero dijo que había tratado de tranquilizar al actor francés Ary Abittan cuando describió a las manifestantes feministas que interrumpieron uno de sus espectáculos como “sucias p…”.

La escena fue filmada a principios de este mes. Ella hablaba entre bastidores en el teatro Folies Bergère en París con Abittan, un actor y humorista previamente acusado de violación que estaba a punto de dar una función.

La noche anterior, habían interrumpido su espectáculo con gritos de “¡Abittan, violador!” Brigitte Macron le preguntó al actor cómo se sentía. Cuando él dijo que se sentía asustado, ella respondió con la referencia despectiva y sexista hacia las mujeres, añadiendo: “Las echaremos”.

Los comentarios provocaron una reacción negativa, incluso de activistas contra la violencia sexual y sexista, y de opositores políticos de su esposo, el presidente .

En su entrevista con Brut, Brigitte Macron dijo, en la relativamente inusual , que “entiendo completamente” que algunas personas se sintieran impactadas, pero añadió que “absolutamente no estaba destinado a ser público” y que no había hablado como la esposa del líder francés.

"Fue un momento privado", dice Brigitte Macron

“No siempre soy la esposa del presidente de la República. También tengo una vida privada y este fue un momento privado. Lamento si herí a mujeres . Son ellas y solo ellas en quienes estoy pensando”, dijo.

“Ciertamente, no habría usado esos términos en público”, afirmó.

Pero también criticó a las manifestantes por atacar a Abittan, diciendo que “no puedo soportar que se interrumpa una . Alguien está en el escenario. Trata de dar todo lo que puede. ¿Cómo sigue adelante? ¿Cuál es el significado de esta censura impuesta a los artistas? Es algo que no entiendo. No somos jueces”.

Los magistrados dieron por terminada la investigación de la acusación de de 2021 contra Abittan por falta de pruebas en 2024, una decisión que luego fue confirmada en una apelación presentada en enero. Activistas del grupo de campaña feminista “Nous Toutes” (“Todas Nosotras”) interrumpieron su espectáculo para protestar por lo que describieron como “la cultura de la impunidad” en torno a laen Francia.

Cuando Brut le preguntó si lamentaba sus comentarios, Brigitte Macron dijo: “No puedo lamentar haber hablado. No quiero lamentarlo. Es cierto que soy la esposa del presidente de la República, pero también soy yo misma por encima de todo. Y cuando estoy en , es cierto que puedo dejarme llevar de una manera que no es en absoluto adecuado, pero necesitaba tranquilizarlo”.

“Lo tranquilicé ciertamente de una manera que fue torpe. Pero no tenía otras palabras a mi disposición en ese momento. Y, de todos modos, creo que tenemos derecho a hablar y a pensar”.

