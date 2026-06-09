Las medidas de seguridad en Estados Unidos están a todo lo que dan, de cara al Mundial de Futbol 2026. La llamada “Brigada Beagle” es parte activa para detectar cualquier amenaza.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó en su cuenta en X que esta brigada “trabaja sin descanso para impedir que productos peligrosos entren en nuestro país”.

Indicó que los lomitos “ya han descubierto a viajeros que asistían al Mundial intentando introducir de contrabando productos agrícolas prohibidos que podrían contener virus mortales y perjudiciales para el ganado estadounidense”.

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El DHS calificó a la brigada como “héroes caninos” que, junto con los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, “protegen nuestra patria”.

El Departamento compartió un artículo del medio The Blaze, según el cual, “Valen”, una beagle de la brigada, alertó a las autoridades sobre “una pieza de equipaje potencialmente peligrosa “ procedente de Vietnam, que llevó a los agentes de la CBP a descubrir 6 kilos de productos porcinos y otros 7 kilos de frutas y verduras. El medio recordó que Vietnam se vio recientemente afectado por un brote de la mortal peste porcina africana, que podría “afectar significativamente a la industria porcina estadounidense si se propagaran”.

Las autoridades también detectaron, en un viajero que llegó de Túnez al Aeropuerto Washington Dulles 6.8 kilos de “carne de rumiante en conserva”. En este caso, la CBP señaló que en Túnez se han producido brotes de varias enfermedades graves que son “altamente contagiosas” para el ganado, entre ellas la dermatosis nodular contagiosa, la enfermedad hemorrágica epizoótica y la tuberculosis bovina.

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“Estos productos pueden parecer inofensivos, pero la introducción de enfermedades animales podría paralizar las industrias ganaderas de nuestro país, causar impactos económicos devastadores y restringir nuestra capacidad para exportar productos porcinos o bovinos a todo el mundo”, afirmó Christine Waugh, directora del puerto del área de Washington D. C, en declaraciones que cita el medio.

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