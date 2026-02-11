Más Información

Cierre del espacio aéreo de El Paso, Texas, fue por drones de cárteles mexicanos; penetraron el espacio aéreo de EU

Tren Interoceánico no tiene registro de mantenimiento

Tren Interoceánico: No se encuentra problema en la vía, dice Sheinbaum; garantiza transparencia en información sobre mantenimiento

Sheinbaum reacciona a cierre de espacio aéreo en El Paso, Texas; no hay información de que sea por uso de drones de cárteles, afirma

Sarampión en México: Lanzan plataforma para ubicar centros de vacunación; van por recuperar las coberturas

Entrega de capos y detenciones impulsan a Harfuch

Integrantes del Gabinete de Seguridad viajan a Washington D.C.; se reunirán con el Comando Norte: Sheinbaum

Senado releva a Romeo Ruiz, pareja de Layda Sansores, como embajador de Guatemala; es sustituido por Luz Elena Baños

Arrumban en Los Pinos la estatua de Felipe Calderón

Hackeo al SAT, IMSS y Morena filtra datos de más de 36 millones de mexicanos; expertos advierten fallas estructurales en ciberseguridad

Regularizan lista de sitios para vacunas

Clausuran negocios de scooters en el Centro Histórico; Canaco CDMX respalda operativos contra productos asiáticos

São Paulo.- La Policía Federal de lanzó este miércoles un operativo para golpear el brazo local de una red transnacional dedicada a la difusión de videos de cometidos contra , en la que habrían participado al menos siete brasileños.

La investigación, que comenzó en 2025 gracias a la cooperación internacional vía Europol, involucró a más de 20 países y permitió identificar una red global que compartía material de abusos sexuales contra mujeres en estado de .

La Policía Federal brasileña investiga a siete nacionales al parecer involucrados en estos , quienes, según las pruebas que constan en la investigación, utilizaban aplicaciones de mensajería para discutir el uso de medicamentos sedantes.

Lee también

Y, de acuerdo al comunicado, “demostraban conocimientos sobre marcas comerciales y los efectos adversos de dichas sustancias”.

En los operativos de este miércoles se incautaron , dispositivos de almacenamiento y computadoras que serán analizados.

Según el comunicado oficial, los agentes procedieron con la ejecución de tres órdenes de detención temporal y siete órdenes de registro en cinco estados del país: São Paulo, Santa Catarina, Ceará, Pará y Bahía.

Lee también

Los investigados podrían enfrentar cargos por violación de y difusión de escenas de violación.

