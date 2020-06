Bolton pagará "alto precio" por publicar sus memorias, amenaza Trump

El presidente estadounidense Donald Trump declaró que su exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, pagará un "alto precio" por la publicación de sus memorias.

"Obviamente, con el libro ya entregado y filtrado a muchas personas y a los medios de comunicación, no hay nada que un juez altamente respetado podría haber hecho para detenerlo", escribió en Twitter el mandatario.

"Bolton violó la ley y ha sido llamado y reprendido por hacerlo, con un precio realmente alto a pagar", siguió el gobernante.



BIG COURT WIN against Bolton. Obviously, with the book already given out and leaked to many people and the media, nothing the highly respected Judge could have done about stopping it...BUT, strong & powerful statements & rulings on MONEY & on BREAKING CLASSIFICATION were made....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2020