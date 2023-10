Washington.- El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, habló este martes con el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Eli Cohen, para discutir la ayuda que Estados Unidos puede prestar a este país para su defensa de los ataques terroristas de Hamas.

Blinken reafirmó ante Cohen el compromiso de Estados Unidos de ayudar a Israel, entre otras cosas para tratar de lograr la liberación de los rehenes apresados por el grupo islamista.

En un comunicado, el Departamento de Estado informó de esta llamada que se produce en la misma jornada en la que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto dar un discurso sobre la posición de Estados Unidos ante estos ataques y sobre la ayuda que tiene intención de dar a Israel.

Esta mañana en Bruselas, la embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, Julianne Smith, resaltó que el apoyo que su país ha garantizado a Israel en la guerra contra Hamas no tendrá consecuencias en el respaldo que Washington da a Ucrania ante la invasión rusa.

Biden hablará con Netanyahu sobre la defensa de Israel ante los ataques de Hamas

Antes de dar su discurso de apoyo a Israel tras los ataques del grupo palestino Hamas, el presidente Joe Biden tiene previsto hablar este martes con el primer ministro de israelí, Benjamín Netanyahu.

Según informó la Casa Blanca, Biden y la vicepresidenta, Kamala Harris, tendrán una conversación con Netanyahu esta mañana, después de la reunión con el equipo de seguridad nacional, en la que recibirán los últimos datos sobre la situación en Oriente Medio.

"El presidente y la vicepresidenta hablarán con el primer ministro Netanyahu para discutir los esfuerzos de coordinación con socios y aliados para defender a Israel y al pueblo inocente de los ataques terroristas y para disuadir a otros actores hostiles", señaló la Casa Blanca.

Biden tiene previsto dar un discurso a las 13:00 hora local (17:00 GMT) sobre la posición de Estados Unidos ante lo ocurrido y la ayuda que este país piensa prestar a Israel.

EU toma en serio amenaza de Hamas de matar a rehenes; ofrece ayuda a Israel en inteligencia

La Casa Blanca afirmó que hay que tomar en serio la amenaza de Hamas de ejecutar a los rehenes secuestrados durante el ataque a Israel.

"No se puede tomar una amenaza como esa a la ligera", declaró a CNN el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

"Hay que tomárselo en serio debido a la barbarie de la que Hamas ya ha demostrado que es capaz", añadió.

El presidente Biden ya dio cuenta de al menos 11 estadounidenses muertos y consideró "probable" que otros estén retenidos por Hamas.

El lunes el grupo islamista amenazó con matar rehenes cada vez que Israel lanzara un ataque contra un objetivo civil en Gaza sin previo aviso.

Kirby aseguró que aún no se ha confirmado que haya ciudadanos estadounidenses entre los rehenes.

"No sabemos si hay estadounidenses en esa población. No sabemos dónde están. No sabemos cómo están retenidos. Y es una zona de guerra activa. Eso complica las opciones", explicó. "Pero está claro que vamos a hacer cuanto podamos para ayudar con esta crisis de rehenes".

Estados Unidos propuso a Israel ayuda en servicios de inteligencia y "experiencia" en liberación de rehenes, dijo el portavoz.

El lunes, Kirby precisó que Washington no tiene "ninguna intención" de desplegar tropas estadounidenses sobre el terreno en el conflicto entre Israel y Hamas.

El grupo islamista ha secuestrado a unas 150 personas desde su ataque masivo del sábado, entre ellos niños, ancianos y jóvenes que fueron capturados en un festival de música donde murieron unas 270 personas.

