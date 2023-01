Bizarrap y Shakira: Qué récord lograron y otras impresionantes cifras de la viral Music Session

La expectativa fue máxima, pero era difícil imaginar el impacto que ha tenido la colaboración entre Shakira y el productor argentino Bizarrap, la BZRP Music Session #53.

El tema en el que hace alusión a su separación con Gerard Piqué, la infidelidad del exfutbolista y la nueva pareja de él, se convirtió en el estreno de una canción en español o latina con más reproducciones en 24 horas en la historia de YouTube.

Alcanzó más de 50 millones de visualizaciones ysuperó fácilmente el debut de otros éxitoscomo el remix de Despacito de Luis Fonsi junto a Justin Bieber. Al momento de escribir este texto ya se acercaba a las 65 millones de reproducciones.

Getty Images



Shakira estuvo unos 12 años junto a Gerard Piqué en una de las relaciones más mediáticas del mundo de la música y el fútbol.



Según publicó Shakira en sus historias en Instagram, esas cifras la convirtieron en la canción número uno a nivel global, en casi toda América Latina y Estados Unidos y en países tan lejanos como Reino Unido, Luxemburgo o Australia.

Además de ser la número tres en Alemania y Túnez y la décima en Japón.

Alcance total

La Music Session de Shakira también fue la más popular en su debut de las que ha publicado Bizarrap, superando la número 49 junto a Residente.







Getty Images



Bizarrap fue el artista argentino más esuchado en Spotify en 2022.



Aunque eso sí, en números totales todavía está muy lejos de los 419 millones de reproducciones que lleva la sesión número 52 del rapero español Quevedo publicada hace seis meses o las 351 millones de visualizaciones de la sesión número 36 de Nathy Peluso.

Lo que también muestran estos números es el alcance de Bizarrap con sus music sessions que lo convirtieron en el artista argentino más escuchado de 2022.

Como referencia, entre las artistas latinas más populares en otra conocida sesión musical, como es el Tiny Desk de la estación estadounidense NPR, se encuentran la mexicana Natalia Lafourcade con 27 millones y la colombiana Karol G con 11 millones.







Bizarrap Twitter



La canción hace alusión a la separación de Shakira con Gerard Piqué y de la infidelidad de él.



Más allá de YouTube, la canción llegó al número 1de las playlists en español más populares en Spotify como Frecuencia Pop, Viva Latino y Éxitos México y España.

Así como en la número 7 entre las canciones más escuchadas en todo el mundo en Apple Music.

En Twitter, el video publicado por Bizarrap está cerca de las 32 millones de reproducciones.

Todos estos números hacen de esta colaboración el estreno más exitoso de la historia de una canción en español en las plataformas musicales y redes sociales.

Y eso sin hablar del impacto y las reacciones que tuvo su letra.

Del "clara-mente" al "te sal-pique"

Desde que se publicó la canción comenzaron a producirse reacciones de todo tipo en las redes sociales.

Artistas de ambos lados del océano Atlántico, cuentas oficiales de marcas que fueron mencionadas y muchas otras empresas no pudieron o no quisieron dejar pasar la oportunidad de formar parte de la tormenta mediática que dominó las tendencias durante todo el día.







Getty Images



Shakira y Alejandro Sanz han colaborado y actuado juntos varias veces a lo largo de sus carreras.



"Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio" fue sin duda de lo que más se habló.

Pero también generaron comentarios cuando cantó "Una loba como yo no está para novatos", "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, "Yo solo hago música perdón que te sal… pique" y "Tiene nombre de persona buena, clara… mente no es como suena".

El español Alejandro Sanz tuiteó un aullido, mientras la también española Aitana publicó el nombre de Shakira junto a dos corazones para después referirse a los videos que analizaban las indirectas: "¿Qué indirectas?", se preguntó.

Tokisha Peralta, Fonseca, Villano Antillano y hasta Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, comentaron en las diferentes redes la canción.

Junto a Shakira las otras tendencias que dominaron las redes fueron sin duda Twingo y Casio.

La cuenta oficial de la división educativa de la marca de relojes y calculadoras aprovechó la mención para destacar que sus productos son para toda la vida y le dio las gracias a la cantante colombiana abriendo un hilo para comentar los servicios que ofrece.

Desde Renault España no se quedaron atrás y publicaron una foto de su modelo Twingo con el número 22 en la puerta, la edad de la que hace referencia Shakira, y el mensaje "Pa tipos y tipas como tú. ¡Sube el volumen!" junto a las etiquetas #claramente, #joven, #agil y #travieso.

Lo que no queda claro, pese a toda la repercusión que ha tenido, es si la canción tiene un nombre o simplemente será conocida como sesión 53.

