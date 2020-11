Biden anuncia equipo que lo acompañará a la Casa Blanca; hay dos latinas

El virtual presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer hoy el que será su equipo cercano en la Casa Blanca, que incluye a cinco mujeres, dos de ellas latinas.

“Nuestro equipo está compuesto de individuos que demuestran el compromiso del presidente electo en la construcción de una administración que se parezca a Estados Unidos, tiene experiencia en gobernar y estará listo para entregar resultados a las familias trabajadoras desde el Día Uno”, indicó el equipo del demócrata.

Entre los elegidos está Julie Chávez Rodríguez, nieta del activista César Chávez y quien fungirá como directora de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca. Ella fue codirectora de la campaña de Biden y su compañera de fórmula, Kamala Harris, en un esfuerzo demócrata por atraer el voto latino.

También está la dominicana Julissa Reynoso Pantaleón, quien será jefa de gabinete de la futura primera dama, Jill Biden. Pantaleón es socia del bufete Winston & Strawn y en la administración de Barack Obama fue embajadora en Uruguay y secretaria asistente de Estado para el Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado.

Entre los hombres destaca Anthony Bernal, un latino que trabajó para Coca-Cola en algún momento y ha sido asistente y asesor de la familia Biden por más de una década, será asesor de Jill Biden. El congresista afroestadounidense Cedric Richmond será asesor del presidente y director de la Oficina de Enlace Público de la Casa Blanca.

Completan el equipo Mike Donilon, quien fuera estratega de la campaña Biden-Harris y será asesor del presidente; Jen O’Malley Diillon, subjefa de gabinete; Dana Remus, asesora del mandatario; Steve Richetti, asesor del presidente y Annie Tomasini, directora de operaciones de la Oficina Oval.

Previamente se había anunciado que Ron Klain será su jefe de gabinete.

Our White House senior staff is composed of individuals who demonstrate the President-elect's commitment to building an administration that looks like America, has expertise in governing, and will be ready deliver results for working families on Day One.https://t.co/MXnMExXAFp pic.twitter.com/DaWmRI8PRk

— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 17, 2020