Tultepec, Mex.—Una patrulla de seguridad pública municipal se impactó contra una vivienda en el ejido de , durante la madrugada de este viernes 12 de diciembre, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con reportes, este accidente ocurrió mientras los oficiales de Tultepec, a bordo de la unidad, iban en una persecución.

Los hechos se registraron en el cruce de las avenidas Joaquín Montenegro con Venustiano Carranza, donde el conductor de la patrulla perdió el control y terminó chocando contra una vivienda.

El impacto provocó daños en la entrada de la casa y derribó parte de la barda perimetral. La patrulla no impactó de lleno contra la estructura de la vivienda de color amarillo, lo que evitó que sufriera daños mayores y no se reportaron personas lesionadas, ni de los policías de Tultepec ni de alguna persona que se encontrara en el lugar, al momento del siniestro.

El choque de la patrulla contra la casa generó preocupación entre los vecinos, quienes salieron a la calle al escuchar el fuerte impacto ocurrido y notaron el derribo de la barda.

