Beto O’Rourke insulta a opositor que se rió cuando hablaba de masacre de Uvalde

El candidato demócrata a la gubernatura de Texas, Beto O’Rourke, encaró e insultó a un opositor que comenzó a reírse cuando hablaba sobre la masacre en una primaria en Uvalde, Texas, que dejó 19 niños y dos maestras muertos.

O’Rourke estaba dando un discurso el miércoles sobre lo fácil que es para los texanos comprar rifles de asalto y se refirió al tiroteo del 24 de mayo, cuando un joven de 18 años, armado con un rifle AR-15, entró y provocó una matanza, antes de ser abatido.

“Han pasado 11 semanas desde que perdimos a 19 niños y dos maestras con un arma que originalmente fue diseñada para ser usada en el campo de batalla y que fue comprada de forma legal por un joven de 18 años”, dijo O’Rourke en el evento, realizado en Mineral Walls, al oeste de Fort Worth.

“Puedes comprar una, dos AR-15 o más, las que quieras; cientos de balas y tener un arma que originalmente fue diseñada para ser usada en el campo de batalla en Vietnam, para atravesar el casco del soldado enemigo”, decía el demócrata a sus seguidores mientras ponía una rodilla en el suelo. Mientras mencionaba que el 24 de mayo de 2022 ese tipo de arma fue utilizada “contra niños de cinco años”, uno de los asistentes soltó una carcajada que resonó en la sala.

De inmediato, O’Rourke se dirigió a esa persona. “Puede que sea cómico para ti, hijo de p… Para mí no lo es”. El resto de los presentes se puso de pie y aplaudió las palabras del candidato.

El video fue compartido en redes sociales, donde se volvió viral. Poco después, O’Rourke tuiteó: No hay nada más importante para mí que obtener justicia para las familias en Uvalde y para que eso no vuelva a pasar".

.@BetoORourke to a Greg Abbott supporter who laughed when the gubernatorial candidate mentioned the mass school shooting in Uvalde, Texas: “It may be funny to you motherfucker, but it’s not funny to me.” #txlege

pic.twitter.com/EyT4UD72mw

— Shannon Watts (@shannonrwatts) August 11, 2022