El expresidente Barack Obama regresó este martes a la Casa Blanca por primera vez desde que salió de ahí, en enero de 2017, tras entregar el poder a Donald Trump, y fue recibido con una ovación.

Obama se presentó en la Casa Blanca para recordar el 12 aniversario de la entrada en vigor de su programa sello, la Ley de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), mejor conocida como Obamacare, un plan de asistencia sanitaria subvencionada que amplió el acceso a los servicios médicos a millones de personas en un país en el que muchos no tienen condiciones financieras para visitar al médico y al dentista y corren el riesgo de caer en la bancarrota por los costos de las operaciones de urgencia.



Conocido por su sentido del humor, Obama inició su mensaje con una broma: “Vicepresidente Biden”, lo que desató las carcajadas de los asistentes, del propio Biden y de la actual vicepresidenta, Kamala Harris. “Fue una broma”, dijo Obama, quien acto seguido abrazo a Biden e insistió. “Estaba todo arreglado. Mi presidente, Joe Biden”.

Former Pres. Obama trolls Pres. Biden during his first event back at the White House since 2017, jokingly calling him “Vice President Biden.”

