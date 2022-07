Balean a joven argentino por un dólar en Miami y queda en coma

Ignacio Gallardo, un argentino de 25 años residente en Miami, Estados Unidos, recibió un disparo en su pecho el pasado 21 de julio y se encuentra en coma. El autor del disparo le hirió luego de pedirle dinero a Ignacio y a un amigo del argentino, que se encontraba sentado con él en las escaleras del edificio de South Beach donde se alojan.

El sospechoso es buscado por la Policía del estado de Florida, mientras el joven de 25 años continúa en terapia intensiva. La familia viajó a Estados Unidos, y su papá -Fernando- confirmó que “está peleando por su vida”.

Nacido en Yerba Buena, un barrio próximo a San Miguel de Tucumán, “Gallo” Gallardo, como se lo conoce a Ignacio, había viajado a Miami hace a penas dos meses para continuar sus estudios de arquitectura, que había culminado en la Universidad Nacional de Tucumán, y para administrar un pequeño emprendimiento de cigarrillos electrónicos.

El joven practicaba rugby en un club de la ciudad de San Miguel de Tucumán. En sus perfiles de Instagram y Facebook -donde tiene más de mil 5000 seguidores- muestra los diferentes viajes que realizó a ciudades estadounidenses por ocio y por estudio y trabajo.

En Miami trabajaba como CEO de un pequeño local de Vapers, o cigarrillos electrónicos. Y en 2022 había viajado a Puerto Rico, Asunción de Paraguay y Las vegas, en el estado de California, Estados Unidos.

A través de un video filmado por uno de sus amigos en la ciudad balnearia, quedó retratado el momento en que llegaba a Miami. El clip muestra cuando Nacho salía del aeropuerto y era recibido entre música, abrazos y alegría por sus amigos desde el interior de un auto.

Ninguno se podía imaginar lo que ocurriría dos meses y medio después cuando fuera internado en coma por el robo de un dólar.



En una de sus últimas publicaciones le había dado la bienvenida a su papá y su mamá, cuando arribaron hace algunas semanas a Miami.

La publicación data de hace tres semanas, por lo que se cree que el padre -quien explicó que había llegado en las últimas 24 hs- fue y volvió desde Estados Unidos. Allí posa junto a Facundo Gallardo y Verónica Andrea Gallardo, al lado del sector de arribos en el aeropuerto internacional de Miami hace a penas tres semanas. Ignacio se alojaba en el barrio de South Beach, una de las zona más turísticas de Miami Beach, desde donde se trasladó para recibir a sus padres.

El suceso transcurrió alrededor de las 4 de la mañana del 21 julio, cuando Ignacio y un amigo volvían para su casa en la calle 1000 8th Street. En ese momento un hombre le pidió dinero. Le mostraron que solo tenían un dólar y en ese instante el asaltante le pegó un tiro y le robó la billetera a su amigo, quien fue el primero en asistirlo y pedir ayuda a los paramédicos.

El sospechoso huyó del lugar hacia el sur por Michigan Court desde 8th Street, según confirmó el oficial Ernesto Rodríguez, portavoz de la policía de Miami Beach, quienes labraron un dibujo con las características del rostro para ser buscado por las autoridades y cualquier persona que pudiera conocerlo.

La Policía local del Estado de Florida difundió un dibujo de la persona que le habría disparado a Ignacio. Se trata de un hombre de entre 28 y 32 años de rasgos “latinos”, pelo negro y con una joroba en la espalda. El incidente ocurrió en la cuadra 1000 de la calle 8. Los detectives instan a cualquier persona que tenga información a comunicarse con Crime Stoppers de Miami-Dade.



MBPD is seeking the public’s help with the investigation below. The incident occurred along the 1000 block of 8 Street. Detectives urge anyone with information to contact Miami-Dade Crime Stoppers at https://t.co/rYWIrW8nIR. pic.twitter.com/kjRORpqKDz

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) July 26, 2022