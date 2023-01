Arresto de Ovidio Guzmán, "crucial contra el flujo de fentanilo": senador demócrata

El senador demócrata Tim Kaine declaró que "el arresto de (Ovidio) Guzmán es crucial para interrumpir el flujo del fentanilo que está afectando a tantas familias en Virginia y en todo el país".

El senador por Virginia recordó en Twitter que "en julio, los presidentes Biden y AMLO anunciaron un grupo de trabajo conjunto para combatir el tráfico de fentanilo".

En su mensaje, el demócrata retuiteó un enlace al artículo "México captura al hijo de El Chapo, presunto traficante de fentanilo, antes de la visita de Biden", del The Washington Post.



In July, Presidents Biden and AMLO announced a joint task force to combat fentanyl trafficking. Guzmán’s arrest is crucial to disrupt the flow of the fentanyl that’s hurting so many families in Virginia and across the country. https://t.co/IfASBW61XF

— Tim Kaine (@timkaine) January 5, 2023